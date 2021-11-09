小男孩臉被抓傷自製「防抓面罩」撸貓 網讚：超有愛！
相信身為貓奴一定都有被主子抓傷的經驗！日本一位小貓奴與家中的貓咪小雪平時感情很好，每天都會膩在一起，某天主子不小心抓傷小貓奴的臉頰，而愛貓成痴的他不但不生氣，反而自製「防抓面罩」繼續撸貓，被網友大讚：「真的超有愛！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 09:42:00
6歲的三花貓咪小雪特別喜歡兩位小貓奴兄弟，不但每天在一起玩，連寫作業時小雪也會在一旁「監督」，但是不甘寂寞的牠常常伸出毛毛手，或是大剌剌躺在作業簿上干擾主人寫作業，弄得他們哭笑不得。一日小雪可能玩得太過激烈，不小心把一位小主人的臉頰抓傷，留下兩道明顯紅腫的傷痕，沒想到小主人不但不在意，反而想出一個絕妙點子，找來一個透明水桶套在頭上當「防抓面罩」，有了這個「神器」後完全不擔心再度被抓，又繼續揉捏主子的腮幫子了！
馬麻也表示請大家不要擔心，抓痕很快就復原，而小雪與小主人的感情也一點都沒變，依然每天黏踢踢在一起，讓許多網友大讚表示：「弟弟超有才！」、「這個面罩便宜又好用」、「勇敢又愛貓的男孩最棒了！」、「雖然好像很痛，但看到水桶還是忍不住笑惹，抱歉！」，還好沒有留下傷疤，也提醒奴才要適時幫主子剪指甲才能避免受傷喔！（編輯：陳珮瑜）
來看看小雪平時如何「干擾」小貓奴寫作業吧，超像毛毛蟲的！（笑～）