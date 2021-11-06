路上遇電動機車很害怕？「真實理由」曝光 機車族認了
台灣素有「機車王國」的稱號，不少人上下班都是依靠機車通勤，而近幾年隨著環保意識崛起，路上的電動機車也不少，許多人都將油車換成電動機車。不過，近日就有網友討論「大家在路上遇到電動機車會不會被嚇到？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 14:47:59
原PO在PTT貼文指出「街上的電動機車跟電動汽車越來越多，很安靜是他們的優點，但同時也是風險，因為無論是行人或駕駛人在路上時，往往聽不到後方或左右有來車，很有機會被撞或是撞上！所以無聲的電動車是優點但也是危險因素，妳們也覺得嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「真的會，有一次要切內道，根本沒聲音突然一輛電車殺出來」、「會.....無聲超車真的會被嚇到」、「之前差點就出車禍，超車都沒聲音」、「無聲跑出真的會嚇到人，之前還有我打燈左轉，結果一台電車還想從我左方超車」、「危險+1，被嚇過數次，為啥電車騎士都要貼路人這麼近」、「真的會，被嚇好幾次」。
不過，也有人認為「我覺得是跟人比較有大關係啦」、「完全是駕駛問題吧」、「駕駛或多或少都有影響，一堆人愛鑽車愛塞縫隙超車，加上無聲音自然就會嚇到別人，應該要多注意」。（編輯：張嘉哲）