高中生零用錢「1萬太少」！爸豪邁加碼 網見金額全震驚
你覺得高中生一個月的零用錢多少才合理？有一名男網友發文，表示身邊有高中生覺得一個月一萬不夠花，於是與爸爸反應，最後零用錢變成一個月一萬五；貼文一出，網友們全傻眼，直呼「太多了」、「應該是要自己打工吧」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 15:41:48
該名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，提到有一名高中生因為一個月一萬元的零用錢不夠花，因此跟爸爸協商，結果爸爸竟然同意將零用錢提高至一個月一萬5000元。
原PO也補充，該名高中生吃家裡住家裡，這1萬5000元包含早餐、文具、假日自由花用的零用錢，因此好奇在文末發問「孩子在不同的年齡階段，你分別是給多少零用錢呢」？
貼文一出，掀起熱議，「8000就很多了」、「現在高中生零花錢比我還多…我該來檢討一下了」、「只能說有錢真好」、「吃家裡住家裡到底能花到什麼」、「給習慣，小孩還沒出社會也半廢了」、「高中生就給到1萬還是不夠，還要升級到1.5萬，那上大學豈不是要雙倍漲？這樣對孩子的金錢觀到底是利還是弊呢？」、「給多少是看自己經濟能力，教孩子金錢觀才是重點」、「真的太多了」。
其中，也有不少網友認為，若零用錢真的不夠用，應該是自己打工，而非又向父母討，「那就讓孩子自己賺啊」、「高中的零用錢都自己打工的，沒跟爸媽拿」、「我都打工自己賺」、「我高中自己就在加油站打工了，每個月還要給家裡一半」。（編輯：郭佩蓉）