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課本超薄！他愣「數學系太好唸」　苦主反怕爆：這最恐怖

▲雖然主修科目課本很薄，但不少數學系網友出面哀嚎「大概就是課本300多頁，裡面其中一題就寫了30多頁計算紙」。（示意圖／翻攝Pexels）
▲雖然主修科目課本很薄，但不少數學系網友出面哀嚎「大概就是課本300多頁，裡面其中一題就寫了30多頁計算紙」。（示意圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-11-06 17:25:09

不同科系有不同困難之處，近日就有一名網友在網路上表示，他發現數學系的室友課本很薄，大約只有300頁，讓他好奇問「數學系是否為最好唸的科系？」貼文一出引起熱烈討論，不少數學系網友怒喊：「一題由20幾個英文單字組成的題目花一天想也是很常發生的事，然後一個禮拜要寫20幾題這種題目，歡迎試試。」 

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該名網友昨（5）日在Dcard中貼文，他以「數學系是否為最好唸的科系」為題，表示之前看到大家在理論文、理、醫哪科唸起來最辛苦，每個主修科目的課本都像磚頭一樣厚，沒想到他和數學系室友借課本來看，卻意外發現超薄，整本才300多頁，讓他困惑問：「數學系是不是唸起來最輕鬆的科系啊？」 

▲原PO發現，數學系室友的課本超薄，好奇問「數學系很好唸？」（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO發現，數學系室友的課本超薄，好奇問「數學系是否為最好唸的科系？」（圖／翻攝自Dcard）
貼文一出，不少數學系的網友出面回應，「每個科系都有難度好嘛，數學符號意義定理你覺得很容易懂？很好讀？」、「一題由20幾個英文單字組成的題目花一天想也是很常發生的事，然後一個禮拜要寫20幾題這種題目，歡迎試試」、「別的科系還可以用語言來表達，數學系：每個單字我都看得懂，但變成句子我就不知道在說什麼了」、「大概就是課本300多頁，裡面其中一題就寫了30多頁計算紙」。 

另外，也有網友發現該本書的作者是奧地利裔美國籍數學家「沃爾特·魯丁」，彷彿惡夢被喚醒一般哀嚎，「就是因為Rudin，讓我從此看到薄的原文書都會怕」、「那一本真的很恐怖」、「看來是一位還沒被rudin高微電過的人呢」、「你好奇rudin轉進來唸唸看就知道囉，數學系歡迎你啊」、「Rudin被你說成很簡單的樣子XD」。（編輯：賴禹妡） 

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