愛貓嘴裡叼小強　媽崩潰：不要吃下去也不要鬆口啊！

小強可說是大家的天敵，偏偏牠又無孔不入，一不小心就會在家裡看到牠！粉絲專頁「膽小貓Gary同居日誌」日前就分享了一段讓貓奴們看了都會崩潰的影片，原來是他們家中的橘貓「Tiger」正在貓步道上追逐一隻巨大的小強，不一會兒就成功將小強叼起，還以勝利者之姿慢慢走下來！媽媽看到超崩潰，而怕蟑螂的爸爸則是早早躲得遠遠去避難。媽媽在粉專上表示當下真的超煎熬，又怕牠把小強吃下肚，但又不希望牠鬆口讓小強跑走……
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 08:34:00
這天Tiger在牠的貓步道上追逐一隻小強，身手靈活的牠沒多久就制服小強叼在嘴裡，捕到獵物的牠一臉得意地走下步道，卻引發爸媽一陣尖叫驚慌！媽媽說很怕Tiger把滿是細菌的小強吃下肚，又怕牠一鬆口小強就飛走，內心超煎熬！
雖然媽媽大喊「你不能鬆口！」，但Tiger完全沒聽進去，一下來就把嘴裡的小強給丟在地上，幸好牠沒有飛起來也沒有跑掉，不過也讓媽媽嚇到飆國罵「你竟然鬆口了！XXX！」整個過程只能用雞飛狗跳來形容。但幸好最後為母則強的媽媽還是很神勇的拿著衛生紙消滅了小強，才讓整個驚魂記告一段落；而Tiger雖然沒把小強真的吃進肚，但也叼在嘴裡好一陣子，因此還是被抓去刷牙緊急消毒了！
事後他們把影片分享到臉書社團貓咪也瘋狂俱樂部，讓一票貓奴都笑翻，「會抓蟑螂的主子是好主子！」、「媽媽也很猛，敢徒手抓蟑螂」、「貓表示：你們叫什麼啦？不就小強而已⋯⋯」、「爸爸的反應好搶戲」。不過媽媽也幫老公講話，表示老公平常都很MAN的，家事一手包辦，自己只要打蟑螂就好！
來看Tiger家的小強驚魂記：
事後被抓去緊急消毒的Tiger：