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超佛系晚餐！50元便當竟每週「主動加料」　眾喊：太欠吃

▲一名網友分享自己在同一間50元便當買晚餐，幾週後竟然不斷被老闆「主動升級」引起網友熱議。（圖／翻攝自「Dcard美食版」）
▲一名網友分享自己在同一間50元便當買晚餐，幾週後竟然不斷被老闆「主動升級」引起網友熱議。（圖／翻攝自「Dcard美食版」）

編輯中心/綜合報導

2021-11-07 10:03:02

便當經濟實惠、菜色又眾多，加上可以挑選自己喜愛吃的種類，成為不少人心中的最愛。近日一名網友在網路上分享，自己常常買附近一間50元便當，沒想到吃了一陣子後竟然開始「加量不加價」，立刻引起網友熱烈討論。

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這名原PO在《Dcard美食版》表示，自己都在補習班看書，因此每天晚上固定買補習班附近的某間便當，因為預算不多想省錢，自己幾乎都吃50元的便當。一開始打開便當裡面除了有一支炸雞腿以外，另外還有三樣簡單配菜，沒想到後續的發展讓原PO驚訝不已！

▲原PO一開始買的50元便當除了雞腿以外，只有三樣小菜且份量普通。（圖／翻攝自「Dcard美食版」）
▲原PO一開始買的50元便當除了雞腿以外，只有三樣小菜且份量普通。（圖／翻攝自「Dcard美食版」）
原來吃了一星期之後，便當突然多了一道菜，接下來過了幾個禮拜，配菜的菜色越來越豐富，份量也逐漸變多，甚至最近一次的便當裡，除了原PO愛吃的雞腿主餐以外，配菜已經「升級」為5樣，而且幾乎占滿了整個便當，讓原PO忍不住直喊：「我愛老闆娘，每天最期待的就是晚餐時間！」。

▲吃了一星期之後，便當突然多了一樣配菜，由三道變成四道，而且還有滷蛋。（圖／翻攝自「Dcard美食版」）
▲吃了一星期之後，便當突然多了一樣配菜，由三道變成四道，而且還有滷蛋。（圖／翻攝自「Dcard美食版」）
▲幾個星期後便當的菜色越來越豐富，份量也逐漸變多。（圖／翻攝自「Dcard美食版」）
▲幾個星期後便當的菜色越來越豐富，份量也逐漸變多。（圖／翻攝自「Dcard美食版」）
▲這時50元便當的菜幾乎都要蓋住白飯，份量十足！（圖／翻攝自「Dcard美食版」）
▲這時50元便當的菜幾乎都要蓋住白飯，份量十足！（圖／翻攝自「Dcard美食版」）
網友看了「便當進化照」都忍不住大喊：「哭阿，手殘點進來看我後悔了！那個炸雞腿好欠吃」、「看縮圖覺得應該可以承受才點進來的，結果一張張越來越美味是怎樣」、「老闆娘是天使吧」、「好便宜」、「看了我都餓了，越來越豐盛也太佛了吧」、「這家便當店的便當是什麼遊戲的主角嗎？怎麼還會升級？」而原PO也補充店家在桃園八德廣豐附近，因為自己只吃雞腿，應該是每天吃成「老主顧」才有這樣的加值服務呢！（編輯：陳珮瑜）

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