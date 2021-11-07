COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

為何迴轉壽司越吃越少盤？全場點出「殘酷真相」：很抱歉

▲近年來不少迴轉壽司品牌進駐台灣，就有網友好奇詢問「迴轉壽司可以吃幾盤？」而引來鄉民點出越吃越少的原因。（示意圖／翻攝photoAC）
▲近年來不少迴轉壽司品牌進駐台灣，就有網友好奇詢問「迴轉壽司可以吃幾盤？」而引來鄉民點出越吃越少的原因。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-07 10:25:13

日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有許多迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引民眾和三五好友一同前往享用。對此，就有網友好奇詢問「『迴轉壽司』可以吃幾盤？」而掀起眾人熱議，其中還有鄉民點出越吃越少的關鍵原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT WomenTalk板上發文，好奇表示「我想問問說阿！大家如果去吃『迴轉壽司』的話阿～可以一次吃幾盤阿？」他分享目前一次可享用7盤以上，最多約15左右，但他文末則無奈指出「但是老了以後就越來越無法吃那麼多盤了呢」。

▲迴轉壽司。（示意圖／翻攝photoAC）
▲網友好奇詢問「『迴轉壽司』可以吃幾盤？」（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，瞬間引發網友們紛紛熱議，「20基本盤」、「八盤極限」、「20～25之間」、「8~10就極限了，有些還是小菜」、「純壽司大概10盤。加湯、甜點、小菜大概15盤」、「最多十盤，再多就不行了」、「抱歉啊，30-35左右」。

留言中亦有老饕同樣因年紀變大後，無法再享用太多盤數，「最高20但現在老了大概5、6盤」、「好幾年前最多22盤，最近兩年大概7盤，如果飯類壽司少小菜多一些的話10盤」、「以前20盤沒問題，現在8盤差不多了、「小時候10盤以上，現在剩6-7盤」；甚至有鄉民指出，「存款」也是取決於拿多少盤的關鍵，「我身上的錢從來都不夠我吃飽迴轉壽司」、「輕鬆20，但錢包撐不住就停了」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀