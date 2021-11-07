牛仔褲萬年不洗！他丟洗衣機「抖出鈔票山」 網一數暴動
不少人因薪資需上繳給家中使用，都會絞盡腦汁找出可偷藏私房錢的地方，就有網友某天幫家人的一條「萬年不洗」牛仔褲丟進洗衣機，沒想到清洗後竟發現裡頭藏有滿滿的鈔票，多到甚至能疊起一座山，讓他驚呼「天曉得居然洗完有小費可以拿！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-07 10:47:12
一名網友於臉書社團《爆廢公社》上指出，趁著假日想幫家人一條「萬年不洗」的牛仔褲拿去清洗，隨後丟進洗衣機，但等他拿出後便傻眼直呼「天曉得居然洗完有小費可以拿，看來等等宵夜滷肉飯可以加蛋了，麥當勞薯條加大絕不猶豫」。
隨後他也曬出照片，只見畫面中鈔票疊得像山一樣，除了1000元面額外，500元和100元面額皆有，而每張鈔票因遭浸濕，全都皺成一團，好在沒有任何一張受到毀損，等晾乾後仍可繼續使用。最後原PO還補充解釋，因家人平時薪水都得上繳給家中使用，所以才會偷藏私房錢，但他坦言「還是得物歸原主，不然速食吃完真的只剩離家出走這條路了」。
驚人的照片上傳至網路後，瞬間引發網友們驚嘆直呼，「這是拿薪資袋去洗了吧」、「警察先生，有人在洗錢」、「哇，這個錢都可以吃辦桌了，太幸運了」、「從此愛上了洗衣服」、「不只光看1千元就有3萬以上了吧～還有5百1百的，哇賽～發逹了」、「不可能，口袋裝不下吧」、「我數都有30張1000了」。（編輯：陳雅雲）