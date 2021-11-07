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案情不單純！餵食器半夜「自己倒下」　網笑：嫌犯吃到爽

▲日本一名推主抱怨自動餵食器莫名「倒下」，而嫌犯「正在爽吃把費」。（圖／twitter帳號saku_russian）
▲日本一名推主抱怨自動餵食器莫名「倒下」，而嫌犯「正在爽吃把費」。（圖／twitter帳號saku_russian）

編輯中心/綜合報導

2021-11-07 11:51:06

這肯定有內鬼！許多飼主因為長時間不在家，都會選擇以自動餵食器定時定量幫忙照顧毛小孩的胃，不過卻有一名飼主在日前發生了慘案，因為家中的自動餵食器在半夜「莫名倒下」，網友看了都笑說：「變吃把費啦！」。

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▲推主養了一隻藍貓「Saku」。（圖／twitter帳號saku_russian）
▲推主養了一隻藍貓「Saku」。（圖／twitter帳號saku_russian）
這名推特帳號@saku_russian的飼主養了一隻藍貓「Saku」，喜歡吃濕食平時個性也算乖巧，由於推主有時不在家，因此入手了一台自動餵食器，方便幫忙照顧Saku。不過日前卻發生一樁慘案，這天推主被鬧鐘叫醒後並未看見Saku，卻聽見有人正在「啃東西」，好奇前往一看卻讓他瞬間快崩潰了！

▲日前推主睡醒時，突然驚見自動餵食器莫名倒下，飼料撒滿一地，而Saku正在開心地吃到飽，難怪沒有來叫醒自己！（圖／twitter帳號saku_russian）
▲日前推主睡醒時，突然驚見自動餵食器莫名倒下，飼料撒滿一地，而Saku正在開心地吃到飽，難怪沒有來叫醒自己！（圖／twitter帳號saku_russian）
原來自動餵食器不知何時竟然倒在地上，蓋子還被掀開，裡頭的飼料撒了一地，而Saku正在開心地「吃把費」，難怪沒有一大早叫推主起床放飯！推主表示由於並未聽見餵食器倒下的聲響，過去也不曾發生過這樣的問題，一切都是自己太大意，沒先做好任何保護措施才引發這次的慘案。

▲爽吃一番後當然要洗洗臉洗洗手啊！（圖／twitter帳號saku_russian）
▲爽吃一番後當然要洗洗臉洗洗手啊！（圖／twitter帳號saku_russian）
▲Saku：本喵什麼都不知道喔，是它自己倒下來的！（圖／twitter帳號saku_russian）
▲Saku：本喵什麼都不知道喔，是它自己倒下來的！（圖／twitter帳號saku_russian）
網友看了照片都紛紛笑說：「半夜開派對！！吃起來」、「說不定是貓自己弄倒的！計畫通～」、「貓：是它自己倒下來的喵，我什麼都不知道喵」、「直接變吃到飽了，超爽」、「自動餵食器應該早就被盯上了」、「我上次出去過夜，回到家時也是這樣，他們就像在開吃到飽派對一樣」。（編輯：陳珮瑜）


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