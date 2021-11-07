母湯！疫情趨緩、又逢秋冬進補　松山警1夜取締9件酒駕

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為維護民眾交通安全，以有效遏止酒駕惡習和宣示執法決心，松山分局指出，5日晚間至6日清晨規劃擴大聯合酒測勤務，並於轄區市民大道、八德路、民權東路、復興北路等重要道路設置酒測攔檢點，加強攔查行經車輛。
松山分局表示，當夜共計取締酒測值超過0.25毫克依酒駕公共危險罪移送法辦7件，以及一般酒駕告發2件。
市警局內湖分局也表示，隨著季節漸入秋冬，民眾常食用含有酒精的麻油雞、燒酒雞、薑母鴨或羊肉爐等料理進補，加上疫情趨緩，餐飲店人潮漸增，酒駕行為也趨增。
內湖分局指出，經統計秋冬季節為歷年酒駕肇事高峰期，為有效防制相關案件發生，近期透過「宣導」及「執法」等方式，深入轄內易飲酒店家宣導計程車業者代駕服務及酒後不開車觀念。
同時，也針對轄內聯外道路、橋梁、易飲酒處所周邊道路等熱點，持續規劃取締酒駕專案勤務，加強攔檢稽查。
內湖分局呼籲，民眾參加飲酒餐敘，赴約時請勿開車或飲酒後以指定駕駛、親友接送，也可搭乘計程車或大眾運輸工具等方式安全回家。
此外，若考量飲酒隔日仍有用車需求，可利用7-11 ibon、台北好行APP軟體、酒後代駕專線（手機撥打55850、巿話撥打0800-055-850）等方式預約。
內湖分局提醒，酒駕是重大交通違規行為，除課處罰鍰額度極高外，還併處吊扣（銷）駕駛執照，也可能觸犯公共危險罪而遭移送法辦，為免酒駕上路害人害己，請民眾喝酒後切勿駕車並注意宿醉上路問題，才能安全出門、平安回家。（編輯：陳仁華）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！