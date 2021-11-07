誰把麥當勞「變黑」？詹朴再玩黑貓探偵遊戲、柴犬紅茶

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今年全新打造的「All in Black極黑浪潮」主題，詹朴運用童趣感與墨繪星空作為設計核心，不只打造麥當勞「地中海辣鷄黑堡」聯名包裝視覺，還推出「極黑薯條盒」、「極黑八號紙袋」與「極黑冷飲杯」三款包裝。
更將林森二餐廳打造成黑色太空站，品牌常見的雲朵、月亮、星星、恐龍骨骸、太空船、鑰匙、紙飛機與森林元素，穿插呼應漢堡、起司、薯條、冷飲等餐點輪廓的紅黃圓點、墨流、線條、冰塊剪影。
延續去年《翻開一頁圖畫書》的奇幻繪本風格，11月APUJAN再度與全家便利商店合作，打造《恐龍、星星與探偵遊戲》聯名系列。推出具童趣感的廚房與後疫情時代的防疫用品。集點贈系列限量商品，自即日起至11/30期間內開始換購。
喜愛推理的詹朴以黑貓、拼圖、撲克牌、西洋棋、火車等設計中的彩蛋向古典推理作家致敬，加上圍棋、時鐘、鑰匙，並結合品牌常見恐龍、星星、太空船等奇幻、科幻元素，貫穿聯名系列，包括造型冰塊盒、單人手沖咖啡壺、隔熱布手套、隔熱布墊和黑貓MOON娃娃以及防霾布口罩、口罩收納夾等期間限定商品。
甫於倫敦時裝週線上推出最新「迷宮喧囂」（In the Maze of Noises）系列的APUJAN，現在也與源於日本的知名飲料品牌「紅茶花伝」聯手打造療癒系包裝，將奇幻世界觀延伸到「皇家紅茶」和「皇家奶茶」瓶身視覺，期盼大家在「星空下與柴犬展開的都市探險，或是書桌前與虎斑貓進入的想像世界」。
金色星空為底的「皇家紅茶」，穿插日常生活裡的落葉、茶杯、紙飛機與想像中的火箭、翼手龍，隨著柴犬「茶茶」展開都市冒險;「皇家奶茶」則以白色為基底搭配藍與金色，與嚮導虎斑貓「布魯」，及散落的打字機、墨水、煙斗、書頁等充滿生活感的元素，一起編織在辦公桌前創作的異想時光。
超萌兩款茶飲，無論你是貓派還是狗派，喜歡喝奶茶或紅茶，都可於各大通路買到囉。
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