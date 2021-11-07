進台積電當課長！他上班見「1畫面」秒動念登出：後悔了
台積電日前才被美國工程師揭露內幕，認為裡頭有工時過長、軟體老舊、開會時間過長等問題，而近日也有一名網友表示，他進台積電擔任課長後，覺得不太適合自己，因此感到相當後悔，貼文一出，網友們紛紛建議：「不缺錢就早點出來！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-07 12:17:00
該名網友4日在Dcard中貼文，他以「後悔進台積電」為題，表示自己科大碩士工館畢業，目前在台積電當帶線課長兩個月，明顯感受到裡頭高壓工時及review文化，「因為缺人，會盡快讓新人直接上線，在什麼都不知道的情況下繼續被罵，同時如果超時工作讓主管被HL，那後續被罵更兇，罵完之後還是要繼續做事」，導致他上班前都會感覺很憂鬱，甚至動起離職念頭，目前有三個選項可以選擇，一是繼續在產線做到退休，二是邊工作邊準備資工所的推甄或考試，三是換一份輕鬆一點的工作，「想請版上的各位神人大神們給小弟意見，不然真的快瘋掉了⋯」。
貼文一出，網友們紛紛勸原PO轉職，「錢沒那麼重要，有命花才是真的」、「可以考慮五大設備商，錢不一定比較多但至少沒有那麼可怕」、「不缺錢就早點出來」、「不缺錢可以換啊，但大部分人工作還是追求錢」、「我離職後馬上後悔，應該要早點出來的」、「想走就快走，健康跟快樂比較重要，by走沒多久的課長」、「看你能不能接受這種文化，不行就趁早轉跑道」。
不過，也有網友鼓勵，「等你都學會就輕鬆多了，除非真的很不受教，才兩個月，加油啊花點時間多問多學習」、「其實哪都一樣，公家機關也一樣，當代線課長頭腦也要清楚，跟那些Leader比，沒有個痛哭流涕的過程是不會成長的」、「其實做什麼都是辛苦的，錢多付出的就是工時高壓力大，只要工作態度對，沒什麼問題的」。（編輯：賴禹妡）