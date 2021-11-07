只為「這包」點麥當勞主餐！全場一看認了太專業：是靈魂
麥當勞的糖醋醬配上現炸雞塊，酥脆口感搭上酸甜滋味堪稱絕配，近日就有一名家長在網路上無奈表示，家裡的小孩吃麥當勞不為別的，就只想吃糖醋醬，令他相當頭痛，貼文一出，不少糖醋醬鐵粉也出面認同：「本來就是為了糖醋醬才去買雞塊」、「我也超愛，薯條一定要熱熱吃沾糖醋醬」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-07 13:05:17
該名網友昨（6）日在臉書「爆怨2公社」中發文，他表示家裡的小孩一直吵著要吃麥當勞，卻不是為了裡頭的餐點，而是想吃糖醋醬，讓他無奈直呼：「只忠於這一味…不懂？」
貼文一出，網友紛紛留言認同，「我也超愛，薯條一定要熱熱吃沾糖醋醬」、「這醬單獨出售我一定買」、「我姪女也是，專吃糖醋醬XD」、「本來就是為了糖醋醬才去買雞塊」、「糖醋醬＋番茄醬＝永遠的神醬料，我爸爸年輕就這樣吃」、「麥當勞如果沒有糖醋醬，我就不再吃麥當勞了，糖醋醬是靈魂」、「百搭啊⋯唯一首選」、「我也是為了糖醋醬吃麥當勞」。
不過，也有不少糖醋醬愛好者指出，「我覺得最近改的比較酸」、「糖醋醬很讚，但是最近都韓國的有點酸」、「但是現在的糖醋醬已經不是以前的味道了」、「最近的口味跟愛吃的不一樣，期待之前的回歸」、「我也是喜歡麥當勞糖醋醬，不過現在味道變」、「以前醬比較好吃~現在味道變了」。（編輯：賴禹妡）