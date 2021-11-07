COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

立冬「溫補」最養生　薑母鴨、羊肉爐能健康吃，不上火？

▲薑母鴨、羊肉爐也能健康吃，哪種體質吃補要忌口？立冬「溫補」最養生，進補順序、選擇食材有訣竅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲薑母鴨、羊肉爐也能健康吃，哪種體質吃補要忌口？立冬「溫補」最養生，進補順序、選擇食材有訣竅。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-11-07 14:11:44

今（7）日是二十四節氣中的「立冬」，按習俗為進入冬天的開始。根據氣象報告，下週也將迎接台灣入秋以來最強的冷空氣，預估北台灣會像溜滑梯般狂降10度，下探至16到18°C左右。選在此時食補養生，幫助身體恢復元氣是最適合不過了。但現代人平時已經吃得很營養，要怎麼健康吃、適當進補，才不會補過頭、好上火呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀
其實台灣民眾普遍體質屬濕熱，許多中醫師們都提醒不要過度進補，建議溫補，甚至清補、涼補為主。營養師高敏敏曾於受訪時表示，立冬進補的補，應該是「補你的身體所需」，針對身體不足的地方去補。

▲立冬進補吃鍋，傳統煙囪式銅鍋不只有濃厚圍爐氣氛，炭火味更受許多老饕喜愛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲立冬進補吃鍋，傳統煙囪式銅鍋不只有濃厚圍爐氣氛，炭火味更受許多老饕喜愛。（圖／記者蕭涵云攝）
進補順序有訣竅

高敏敏建議吃鍋進補的順序可從高纖維的蔬菜開始，再來吃進原型蛋白質的食物，如雞肉，最後才是喝清淡的湯。尤其請大家注意，食材熟了就撈起食用，浸泡烹煮太久，只是讓營養素一直流失，還會吸收多餘的油脂熱量和鈉含量。

食材還能這樣選

在進補食材的選擇上，奇美醫院中醫部梁祐爾醫師推薦，可以多加入生津好消化的甘潤食材，如大白菜、白蘿蔔、木耳、山藥、蓮藕等食物，避免過度加重腸胃系統的負擔，免得補多了還容易造成腹脹、胃痛、拉肚子的不適。

營養師高敏敏也提醒不要吃進過多加工食品，最常見的地雷如炸豆皮，建議可用豆腐來取代。她也推薦了白蘿蔔、大白菜這兩種滋陰通氣的高纖食材，可以幫助身體平衡。

過去傳統常說，補湯上的油是最補的地方，高敏敏就提醒，現在的人其實不太需要厚重的油脂，甚至進補時可以把湯面上的厚重油脂給撈掉。她認為現代人最缺乏的應該是蔬菜類、水果類和好的優質蛋白質，應該多多補進蔬菜的纖維，蔬果的維他命C和植化素等。

▲進補時多吃原型食物，蔬菜、菇類都是不錯的選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
▲進補時多吃原型食物，蔬菜、菇類都是不錯的選擇。（圖／記者蕭涵云攝）
哪種體質進補要忌口？

衛福部也曾在臉書上提醒，若有三高代謝疾病（高血壓、高血脂、高血糖）、慢性病或感冒等疾病，或有在服用藥品者，請詢問醫藥專業人員後再進補藥膳，避免造成身體負擔。

營養師高敏敏補充，除了三高，有痛風或心血管疾病史的人，更要避免高油脂、高酒精類的湯體。

梁祐爾醫師也提醒，容易皮膚過敏、長痘痘、身體時常覺得燥熱等民眾，需謹慎進補。如果口乾舌燥出現便秘等情況，也可能是已經補過頭上火了，應該慎選飲食。

建議民眾不要只進補，餐後休息一下，可以多多走動、散步並活動身體，來消耗與增加代謝，才是立冬之際比較均衡、完整的進補。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀