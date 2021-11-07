立冬「溫補」最養生　薑母鴨、羊肉爐能健康吃，不上火？

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進補順序有訣竅
高敏敏建議吃鍋進補的順序可從高纖維的蔬菜開始，再來吃進原型蛋白質的食物，如雞肉，最後才是喝清淡的湯。尤其請大家注意，食材熟了就撈起食用，浸泡烹煮太久，只是讓營養素一直流失，還會吸收多餘的油脂熱量和鈉含量。
食材還能這樣選
在進補食材的選擇上，奇美醫院中醫部梁祐爾醫師推薦，可以多加入生津好消化的甘潤食材，如大白菜、白蘿蔔、木耳、山藥、蓮藕等食物，避免過度加重腸胃系統的負擔，免得補多了還容易造成腹脹、胃痛、拉肚子的不適。
營養師高敏敏也提醒不要吃進過多加工食品，最常見的地雷如炸豆皮，建議可用豆腐來取代。她也推薦了白蘿蔔、大白菜這兩種滋陰通氣的高纖食材，可以幫助身體平衡。
過去傳統常說，補湯上的油是最補的地方，高敏敏就提醒，現在的人其實不太需要厚重的油脂，甚至進補時可以把湯面上的厚重油脂給撈掉。她認為現代人最缺乏的應該是蔬菜類、水果類和好的優質蛋白質，應該多多補進蔬菜的纖維，蔬果的維他命C和植化素等。
哪種體質進補要忌口？
衛福部也曾在臉書上提醒，若有三高代謝疾病（高血壓、高血脂、高血糖）、慢性病或感冒等疾病，或有在服用藥品者，請詢問醫藥專業人員後再進補藥膳，避免造成身體負擔。
營養師高敏敏補充，除了三高，有痛風或心血管疾病史的人，更要避免高油脂、高酒精類的湯體。
梁祐爾醫師也提醒，容易皮膚過敏、長痘痘、身體時常覺得燥熱等民眾，需謹慎進補。如果口乾舌燥出現便秘等情況，也可能是已經補過頭上火了，應該慎選飲食。
建議民眾不要只進補，餐後休息一下，可以多多走動、散步並活動身體，來消耗與增加代謝，才是立冬之際比較均衡、完整的進補。
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