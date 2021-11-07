手搖飲哪家最強？全場狂推「2王者」從沒倒下：品質超穩
台灣的手搖飲店競爭相當激烈，除了舊有的強者之外，新的品牌也持續出現，近日就有一名網友好奇，可不可紅茶和五十嵐是否已經是手搖飲界最強的兩個王者，貼文一出引起熱烈討論，不少人留言支持：「茶真的好喝」、「好喝，相對便宜」、「五十嵐穩」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-07 14:26:38
該名網友昨（6）日在PTT發文，他以「可不可是不是打趴一堆飲料店？」為題，表示公司樓下商圈本來有4間手搖飲店，不過自從可不可進駐之後，人潮都跑過去了，只有50嵐能分庭抗禮，最後整條街只剩可不可及五十嵐還存活，讓他好奇問：「大家怎麼那麼愛喝這家啊？」
貼文一出，網友紛紛留言大讚可不可紅茶，「茶真的好喝」、「我都點無糖，綠茶真的不錯」、「春芽冷露真理」、「便宜又好喝」、「冬瓜鮮奶極品」、「好喝，尤其熟成紅茶的尾韻」、「好喝，相對便宜」、「贏87%吧，不過品項太少」。另外也有五十嵐鐵粉力挺，「五十嵐超穩」、「寧可喝50嵐」、「50嵐跟可不可我選50嵐欸」、「50嵐屌打」。
不過，也有網友喜歡別間手搖飲店，「一手私藏應該是品質最好的」、「好喝，但最近發現更好喝的紅茶洋行」、「麻古無敵」、「不是麻古跟烏弄，我可是不喝的喔」、「水巷茶弄第一」、「同價位圓稼穩贏」。（編輯：賴禹妡）