全聯配飯神器「消失多年」重出江湖！網1秒嗨炸：好想念
罐頭不但是預備糧食，平時也能開來當配菜，近日就有一名網友在網路上表示，他發現消失已久的「麻婆豆腐」現在又重出江湖了，對此感到相當震驚，貼文曝光後，也有不少懷念這一味的網友期待直呼：「小時候開一罐可以吃三碗粥！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 07:19:58
該名網友昨（7）日在PTT貼文，表示他突然發現消失已久的罐頭「麻婆豆腐」重出江湖，它不僅是當年的配飯神器，拌麵條也非常好吃，讓他驚喜直呼：「有沒有愛之味麻婆豆腐重出江湖的卦？」
貼文一出，不少網友也相當期待，「等一下我去買鞭炮來放」、「很懷念欸，不知道味道有沒有變」、「好吃嗎？我還蠻喜歡吃麻婆豆腐的，希望能找到心目中的愛好」、「買很久了，味道差不多」、「我前幾天才想到這個罐頭，太好了要複習一下」、「在市場上消失很多年了，以前是矮圓罐」、「很多人沒吃過正常啦，就一部分念舊老人懷念這樣XD」、「超級好吃好嗎，我囤了一堆」、「小時候開一罐可以吃三碗粥」。
不過，也有買過的網友指出，味道上和過去有些許不同，「已經沒有小時候那種軟嫩口感」、「真的是騙回憶的，連我媽都說吃起來跟以前不一樣」、「豆腐口感跟以前不一樣，但還是滿好吃的」、「以前的比較好吃，現在的花椒味道重，比較辣」。（編輯：賴禹妡）