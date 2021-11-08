美國麥當勞中下層才吃？全場秒打臉 曝「1富豪」超愛吃
麥當勞為全球最強的連鎖速食餐飲店之一，尤其台灣更是各處都有據點，近日就有網友透露，聽說麥當勞在美國較多中下層的顧客造訪，不知道真實性為何，貼文一出，立馬有人留言打臉：「你少來，巴菲特就很愛吃，一個禮拜至少吃三次，他自己講過很多次！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 08:09:59
該名網友昨（7）日在PTT貼文，他以「傳說美國的麥當勞是專門給中下層的人吃」為題，表示曾有人說過美國的麥當勞太便宜又高熱量，還很容易吃上癮，因此中產階級以上的人士不太會光顧，讓他好奇問：「美國窮人肥胖比率會高也是這個原因，是真的嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「美國漢堡店一堆，跟台灣便當店沒兩樣」、「基本上是，但有錢人有時候也是受不了誘惑」、「之前去美國，餐餐都吃速食店，便宜」、「最主要是便宜，美國的物價還有促銷價，印象中以前還有1鎂一個漢堡的促銷」、「一直貼標籤真的很無聊」。
不過，不少網友提到，「巴菲特跟比爾蓋茲有金卡耶」、「你少來，巴菲特就很愛吃，一個禮拜至少吃三次，他自己講過很多次」、「你知道巴菲特吃好幾十年嗎」、「巴菲特：原來我是窮人」、「巴菲特這個中下層的人超愛吃唷」、「巴菲特上班途中都到麥當當買早餐，怎麼辦」。
事實上，曾為全球富豪排名第一的股神巴菲特過去就多次提到，他平時一週就會吃3次麥當勞當作午餐，也非常喜歡喝可樂，這麼做是因為巴菲特計算過數據後，發現6歲孩子的死亡率最低，因此想和他們的飲食習慣一樣，但事後有營養師認為，這很有可能會帶來過胖問題及提高慢性疾病風險，最好還是別輕易嘗試。（編輯：賴禹妡）