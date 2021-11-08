水果罐頭珍藏30年！開箱出「地獄產物」 他嚐一口尷尬了
罐頭的設計簡潔又方便，能有效收藏美味之外，保存期限也較普通食物久上許多，因此日本常將罐頭視為防災神物，就有名日本推主近期於家中翻到了放置大約30年的罐頭，打開後呈現一片「地獄純黑色」，他甚至大膽地塞進嘴中，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 11:08:12
原PO於Twitter上發文，說明自己在家中櫥櫃裡翻到了產於1991年，已擺放約30年的水果罐頭，用工具將罐頭打開後，裡頭的食物已經完全看不出原來的顏色，呈現一片地獄般的濃黑，可原PO卻大膽地將黑色塊狀物放進口中，品嚐後發覺一點都沒有甜味，隨後準備將這些「食物」還給土壤。
貼文發表後引起熱議，網友們紛紛拋出許多疑問：
Ｑ1：你真的吃下去了嗎？
Ａ1：我沒有吞下去，吐出來後有去漱口。
Ｑ2：你為什麼要吃它？
Ａ2：因為想說如果好吃的話，我要拿來當甜點吃掉。
Ｑ3：你的胃和頭還好嗎？
Ａ3：目前已經過48小時了，我的身體沒有任何變化。
Ｑ4：你吃不出甜味難道是……？
Ａ4：我昨天吃泡芙時有吃出甜味喔！
推主說明這個水果罐頭完全沒有味道和甜味，嚐起來的口感和質地都有點像炭，網友們嘖嘖稱奇，紛紛熱情回覆「真正意義上的吃土？」、「一個30歲的罐頭」、「這真的還有營養價值嗎？」、「罐頭木乃伊」。（編輯：李惠婷）