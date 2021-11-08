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水果罐頭珍藏30年！開箱出「地獄產物」　他嚐一口尷尬了

▲此推主在家翻出放了30年的罐頭，嚐一口後他尷尬了。（圖／Twitter：chestnut100kg）
▲此推主在家翻出放了30年的罐頭，嚐一口後他尷尬了。（圖／Twitter：chestnut100kg）

編輯中心/綜合報導

2021-11-08 11:08:12

罐頭的設計簡潔又方便，能有效收藏美味之外，保存期限也較普通食物久上許多，因此日本常將罐頭視為防災神物，就有名日本推主近期於家中翻到了放置大約30年的罐頭，打開後呈現一片「地獄純黑色」，他甚至大膽地塞進嘴中，引起熱議。

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原PO於Twitter上發文，說明自己在家中櫥櫃裡翻到了產於1991年，已擺放約30年的水果罐頭，用工具將罐頭打開後，裡頭的食物已經完全看不出原來的顏色，呈現一片地獄般的濃黑，可原PO卻大膽地將黑色塊狀物放進口中，品嚐後發覺一點都沒有甜味，隨後準備將這些「食物」還給土壤。

▲水果罐頭的外表。（圖／Twitter：chestnut100kg）
▲水果罐頭的外表。（圖／Twitter：chestnut100kg）
▲打開後呈現一片如墨般的恐怖黑色。（圖／Twitter：chestnut100kg）
▲打開後呈現一片如墨般的恐怖黑色。（圖／Twitter：chestnut100kg）
▲推主將該物放進碗裡後品嚐。（圖／Twitter：chestnut100kg） 
▲推主將該物放進碗裡後品嚐。（圖／Twitter：chestnut100kg） 
貼文發表後引起熱議，網友們紛紛拋出許多疑問：

Ｑ1：你真的吃下去了嗎？
Ａ1：我沒有吞下去，吐出來後有去漱口。

Ｑ2：你為什麼要吃它？
Ａ2：因為想說如果好吃的話，我要拿來當甜點吃掉。

Ｑ3：你的胃和頭還好嗎？
Ａ3：目前已經過48小時了，我的身體沒有任何變化。

Ｑ4：你吃不出甜味難道是……？
Ａ4：我昨天吃泡芙時有吃出甜味喔！

推主說明這個水果罐頭完全沒有味道和甜味，嚐起來的口感和質地都有點像炭，網友們嘖嘖稱奇，紛紛熱情回覆「真正意義上的吃土？」、「一個30歲的罐頭」、「這真的還有營養價值嗎？」、「罐頭木乃伊」。（編輯：李惠婷） 

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