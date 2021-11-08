這11組人比「國家級邊緣人」還邊緣 加碼券領嘸還沒優惠
連續4週、週週抽出的各部會加碼券活動結束，共有27組身分證末兩碼的民眾，連一張加碼券都沒有抽中過，被笑稱「國家級邊緣人」。如今許多店家品牌推出「國家級邊緣人專屬優惠」，反倒讓11組只抽中紙本藝FUN券，卻因資格限制而無法領取的人好生羨慕，大嘆自己簡直比邊緣更邊緣，看得到用不到，有中比沒中還慘。
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-08 11:19:48
這11組比邊緣還邊緣的身分證末兩碼為「06、08、28、31、36、47、52、56、65、72、76」，因為抽中的是紙本藝FUN券，但依紙本藝FUN券規定，只限「開放65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者」登記。因此中籤者若為18歲以上、未滿65歲，非身心障礙者，便因「資格不符」而無法領取紙本藝FUN券。「中紙本跟沒中一樣！」讓許多網友相當無奈，淚訴「藍瘦香菇」，自嘲「紙本藝FUN券的連邊緣的資格都沒有！」
「國家級邊緣人專屬優惠」有超多好康，小確幸包括：怡客咖啡11/8～11/14，經典美式咖啡買一送一。舒油頭11/12～11/21，任選兩杯88折。渴愛純茶室11/9～11/30，點購「烤布蕾系列」加10元多一杯限定茶飲。伊莉莎白紅茶書房11/12～11/21，明星商品任兩杯88折。
「國家級邊緣人」為身分證末兩碼「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」，共27組。
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