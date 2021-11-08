出差爽吃「撒鹽哥」黃金牛排！越南高官1餐花5萬 網氣炸
土耳其知名廚師「撒鹽哥」（Nusret Gokce）靠著浮誇的撒鹽手勢擄獲不少人在社群媒體關注，旗下牛排館「Nusr-Et Steak House」更是在全球開了不少連鎖分店，更時常拍攝下明星、名人政要大啖美食的畫面博得眼球。不過日前卻因為上門品嘗的是越南公安部長蘇林（Tô Lâm）與發言人蘇恩索（To An Xo），畫面曝光後竟反遭當地網友痛批「稅金被浪費了！」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-11-08 14:39:19
土耳其廚師「撒鹽哥」在全球開了17間連鎖餐廳，好廚藝加上浮誇的烹調手法讓不少達官顯要或明星也愛親自到場體驗，英國足球巨星貝克漢、好萊塢影星李奧納多．狄卡皮歐等名人都是座上賓，而日前在倫敦分店迎來兩名稀客，分別是越南公安部長蘇林（Tô Lâm）與發言人蘇恩索（To An Xo），兩人在餐廳享用美食的畫面被上傳到社群平台後，竟意外掀起越南網友不滿。
原來這兩人點的是一份要價1450元英鎊（約新台幣5萬5315元）的招牌「黃金戰斧牛排」，影片當中可以看到「撒鹽哥」華麗的端上放滿金箔的牛排，再親自將熟成的牛排切片、撒鹽，更炫技般插起一塊金箔牛排餵食蘇林，而畫面中也可以看見這名越南公安部長滿意的點點頭，朝著灑鹽哥比讚示意。
根據經濟部國際貿易局統計，2020年越南人的月均所得，大約為423萬越南盾（約新台幣5202元），自家公安部長豪奢大啖美食的模樣就掀起國內網友的質疑與砲轟，儘管影片迅速被下架，但仍有許多越南網友早就備份好並大罵「他從哪裡來的錢？他的年薪吃不起那頓飯！」、「我的稅金被這樣浪費」、「吃這餐比我們一年賺的還多」。據瞭解，越南公安部長蘇林是到英國參加聯合國氣候峰會，其餘行程並未對外公開。