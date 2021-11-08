COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

貓騎掃地機「卡椅子」也不動　淡定看：沒有我讓的道理！

▲貓皇騎著掃地機器人，就算頭卡到椅子也紋絲不動。（圖／Twitter：potechi_nikki）
▲貓皇騎著掃地機器人，就算頭卡到椅子也紋絲不動。（圖／Twitter：potechi_nikki）

編輯中心/綜合報導

2021-11-08 16:05:36

該說是懶還是穩重呢？現代許多家庭都會購入掃地機器人來協助清掃，在家中四處打轉的機器很容易引起頑皮小貓的興趣，日本有名推主就分享愛貓乘坐掃地機的影片，但機器畢竟沒有眼睛，帶著貓咪就是一股腦橫衝直撞，可即便頭上被撞了好多下，牠仍一動不動，相當硬氣！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲推主早上離開家門時，會接受到三隻貓咪的集體送別。（圖／Twitter：potechi_nikki） 
▲推主早上離開家門時，會接受到三隻貓咪的集體送別。（圖／Twitter：potechi_nikki） 
此推主家是多貓家庭，早上出門時，他常常能在窗外看到三隻目送他離去的貓咪身影，使得每天離開家時都異常艱難，恨不得請假花一整天的時間陪在牠們身邊。

▲客官！您點得一碗貓做好了！（圖／Twitter：potechi_nikki） 
▲客官！您點得一碗貓做好了！（圖／Twitter：potechi_nikki） 
而今天要介紹的是緬因貓「小雪（こゆき）」，牠對家中的掃地機器人特別著迷，總是跟在後頭晃悠、玩耍，時不時會整個身體躺到機器上，任由掃地機載著牠到各個角落。這天飼主捕捉到小雪又坐在掃地機身上，而正在工作的機器一下子鑽到有許多障礙物的椅子下方，一根根椅腳使得它走走停停、碰壁轉彎，躺在上頭的小雪也隨之撞擊，可即便自己的頭卡到椅腳，小雪仍一下都沒有挪動，彷彿在說「讓掃地機表現！完全沒有我讓的道理吧！」

▲小雪的頭直直撞上椅腳，但牠卻完全不在乎，動都不動！（圖／Twitter：potechi_nikki） 
▲小雪的頭直直撞上椅腳，但牠卻完全不在乎，動都不動！（圖／Twitter：potechi_nikki） 
看來小雪很信任掃地機器人的感應能力呢！網友對於這隻硬氣的貓貓紛紛爆笑，回覆說「貓咪很信任自己的小夥伴喔」、「上吧！掃地機器人！把前方障礙通通撞開！」、「牠躺得有夠穩，好像那機器本來就是為這樣設計得」、「貓咪！你的頭怎麼沒感覺～」（編輯：李惠婷） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀