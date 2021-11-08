貓騎掃地機「卡椅子」也不動 淡定看：沒有我讓的道理！
該說是懶還是穩重呢？現代許多家庭都會購入掃地機器人來協助清掃，在家中四處打轉的機器很容易引起頑皮小貓的興趣，日本有名推主就分享愛貓乘坐掃地機的影片，但機器畢竟沒有眼睛，帶著貓咪就是一股腦橫衝直撞，可即便頭上被撞了好多下，牠仍一動不動，相當硬氣！
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 16:05:36
此推主家是多貓家庭，早上出門時，他常常能在窗外看到三隻目送他離去的貓咪身影，使得每天離開家時都異常艱難，恨不得請假花一整天的時間陪在牠們身邊。
而今天要介紹的是緬因貓「小雪（こゆき）」，牠對家中的掃地機器人特別著迷，總是跟在後頭晃悠、玩耍，時不時會整個身體躺到機器上，任由掃地機載著牠到各個角落。這天飼主捕捉到小雪又坐在掃地機身上，而正在工作的機器一下子鑽到有許多障礙物的椅子下方，一根根椅腳使得它走走停停、碰壁轉彎，躺在上頭的小雪也隨之撞擊，可即便自己的頭卡到椅腳，小雪仍一下都沒有挪動，彷彿在說「讓掃地機表現！完全沒有我讓的道理吧！」
看來小雪很信任掃地機器人的感應能力呢！網友對於這隻硬氣的貓貓紛紛爆笑，回覆說「貓咪很信任自己的小夥伴喔」、「上吧！掃地機器人！把前方障礙通通撞開！」、「牠躺得有夠穩，好像那機器本來就是為這樣設計得」、「貓咪！你的頭怎麼沒感覺～」（編輯：李惠婷）