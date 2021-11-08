吃過請舉手！童年「怪異零食」照片曝 網愣：不是樹根？
吃過的請舉手！台灣號稱美食王國，不僅小吃品項眾多，連零食也是琳瑯滿目，追劇看電視手裡都要配一包才過癮。不過隨著時代變遷，零食種類也跟著變化，一名網友日前分享一張童年懷舊零食的照片，只見一把類似樹根的東西，竟吸引不少網友看了超嗨表示：「這個超好吃！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 16:13:53
原PO在臉書社團《復刻舊時光》分享一張童年零食照片，只見他手裡拿著一把類似樹根的東西，中間還用一張小紅紙捆住，怎麼看都不像是直接吃的東西，卻是不折不扣的「童年零食」，原PO還表示：「這應該是我這輩子吃過最奇怪的零食了……吃過的請舉手！」。
沒想到PO文一出立刻吸引許多網友留言：「超愛的失傳已久。肉桂鬚」、「有，那個是肉桂鬚，真是讓人懷念」、「請問還有在賣嗎？我的超級最愛耶！好像外面絕版」、「國小時候柑仔店在賣的」、「隔著螢幕都想起那個味道」、「我小時候都吃這個長大的」、「肉桂枝，吃起來會有點辣辣的，但很香」、「小時候最愛的零食，咬在嘴巴裡有種幸福的感覺，現在都沒看過了，懷念」。
另外也有不少人表示：「求分享哪買的，肉桂鬚，以前一捆1元，超懷念的，是跟現在10元很像的1元幣值年代……」、「除了這種以外，還有紙片型的。」、「一種是紙一種是樹枝，都好吃，但兩個很久沒看到有人賣。」、「5、6年級的回憶」、「小時候一直以為是榕樹的氣根」。（編輯：陳珮瑜）