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吃過請舉手！童年「怪異零食」照片曝　網愣：不是樹根？

▲一名網友分享一種長得像樹根的懷舊的童年零食，沒想到竟然吸引一票網友表示很好吃！（圖／翻攝自臉書社團《復刻舊時光》）
▲一名網友分享一種長得像樹根的懷舊的童年零食，沒想到竟然吸引一票網友表示很好吃！（圖／翻攝自臉書社團《復刻舊時光》）

編輯中心/綜合報導

2021-11-08 16:13:53

吃過的請舉手！台灣號稱美食王國，不僅小吃品項眾多，連零食也是琳瑯滿目，追劇看電視手裡都要配一包才過癮。不過隨著時代變遷，零食種類也跟著變化，一名網友日前分享一張童年懷舊零食的照片，只見一把類似樹根的東西，竟吸引不少網友看了超嗨表示：「這個超好吃！」。

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原PO在臉書社團《復刻舊時光》分享一張童年零食照片，只見他手裡拿著一把類似樹根的東西，中間還用一張小紅紙捆住，怎麼看都不像是直接吃的東西，卻是不折不扣的「童年零食」，原PO還表示：「這應該是我這輩子吃過最奇怪的零食了……吃過的請舉手！」。

▲原PO表示這是自己吃過最奇怪的零食，而有眼尖網友認出這叫做「肉桂鬚」，是不少人相當懷年的童年零嘴。（圖／翻攝自臉書社團《復刻舊時光》）
▲原PO表示這是自己吃過最奇怪的零食，而有眼尖網友認出這叫做「肉桂鬚」，是不少人相當懷年的童年零嘴。（圖／翻攝自臉書社團《復刻舊時光》）
沒想到PO文一出立刻吸引許多網友留言：「超愛的失傳已久。肉桂鬚」、「有，那個是肉桂鬚，真是讓人懷念」、「請問還有在賣嗎？我的超級最愛耶！好像外面絕版」、「國小時候柑仔店在賣的」、「隔著螢幕都想起那個味道」、「我小時候都吃這個長大的」、「肉桂枝，吃起來會有點辣辣的，但很香」、「小時候最愛的零食，咬在嘴巴裡有種幸福的感覺，現在都沒看過了，懷念」。

另外也有不少人表示：「求分享哪買的，肉桂鬚，以前一捆1元，超懷念的，是跟現在10元很像的1元幣值年代……」、「除了這種以外，還有紙片型的。」、「一種是紙一種是樹枝，都好吃，但兩個很久沒看到有人賣。」、「5、6年級的回憶」、「小時候一直以為是榕樹的氣根」。（編輯：陳珮瑜）

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