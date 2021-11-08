吹起來！飼主開暖氣卻好冷 驚見黑貓站一排：看P看？
這對「黑幫」看起來不好惹！天氣一變冷就是貓咪主動靠過來的季節，這時就是與主子拉近距離的最好時機，不過日本有一名飼主日前因為氣溫驟降搬出暖氣機，沒想到原本想取暖卻仍然覺得冷，網友一看都笑噴了！
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 18:17:08
這名飼主養了兩隻黑貓「可可（ココ）」與「露露（ルル）」，兩隻貓都是3歲，母貓可可個性優雅又撒嬌，還有一對金黃色的大眼睛，而公貓露露則是淺綠色眼睛，個性隨和喜歡玩毛氈球。兩隻貓平時都會在一起玩耍打鬧，因此飼主經常在專屬的推特以及Youtube頻道上分享牠們的生活日常。
日前因為天氣變冷、溫度驟降，即使待在室內還是覺得不夠溫暖，因此推主將暖氣機搬出來使用，沒想到開啟了一陣子還是覺得「冷冷的」，原來可可與露露一發現前方有暖氣，立刻「排隊」站在暖氣機的出風口「爽吹」，阻擋了暖風難怪飼主吹不到，更有趣的是，當飼主走近一看，兩隻貓還分別回頭瞪著飼主，彷彿在說：「看什麼？有問題嗎？」。
網友看了照片都忍不住笑說：「主子的眼神很殺」、「已經到了暖爐的季節啦」、「你的暖爐早已不是你的暖爐」、「每年冬天主子總是壓倒性勝利取得暖爐」、「應該還要搭配熱電毯」、「都自己穿厚一點比較實在，暖氣都是開給貓咪用的」。（編輯：陳珮瑜）