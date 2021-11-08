男逛好市多突喊「14」！真相曝光　老會員跪了：沒考慮過

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面對老公的詭異行為，終於讓人妻不解詢問原因，但老公則回應「我在心算啦！」人妻再度疑惑「看價格卡就好，有什麼好算的？」這時老公終於坦承，「我幫隔壁阿伯代買的，有回饋金14元」，老公這段話讓她恍然大悟，發現老公計算的原來是購物回饋金，但她仍無奈直呼「原來...自從升級黑鑽卡後，老公幫別人代購的頻率變高了」。
貼文曝光後，瞬間就引來不少會員傻眼留言，「老公真可愛哈哈」、「重點是，回饋金最後應該還是落入太座的口袋？」、「好少見的精打細算型老公」、「該當一波會計師了」、「為啥要算？分開結帳不就寫很清楚～～還是是一種樂趣」、「少買一樣就省過所有代買的回饋金了……」。
其中也有過來人搖頭直呼，「那天拿著黑鑽回饋的4千多去花，結果花了8千多…本來以為只會補個幾十塊，失算」、「再怎麼幫人代買，油價還是回不了本呀」、「也不用算啦，反正最後又要拿去繳卡費，怎樣都在好市多手裡」、「我都不考慮代買回饋金這問題。開車去要油錢要人力要時間+會員費。除非專職大量代購，不然沒有產值可言。」
甚至還有內行人提醒，「黑鑽卡的2%回饋不是直接用售價算的喔！還要扣掉稅金跟一些費用，所以可能不到14元」、「要記得結帳金額的回饋是『未稅價』」、「回饋金是回饋稅前價唷XD」。（編輯：陳雅雲）