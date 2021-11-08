很順便！小貓騎陸龜「巡視領土」 眾笑翻：有問過人家？
孩子啊，你有問過人家的意願嗎？日本一名飼主家裡養了好幾隻貓咪與一隻非洲馬刺陸龜，經常在網路分享牠們有趣的生活日常。日前飼主收編了一隻小貓，牠不僅不怕體型較大的陸龜，反而還騎在人家背上「散步」，網友看了都笑說：「把人家當作烏龜計程車啦！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-08 22:33:00
這名住在茨城縣的推主nyanko_kame78表示，家中有5隻貓咪與一隻陸龜，小貓叫做「Maho-chan（まほちゃん）」，目前才一個月大，原本是一隻被遺棄的小貓，日前才剛收編沒多久，而非洲馬刺陸龜則是3歲的「Rikuo-san（リクオさん）」，個性相當溫和。白天Rikuo都待在戶外曬太陽，晚上才會進到屋內，而最近飼主發現，Maho不知何時開始會騎在Rikuo的背上，享受著龜龜載牠「四處散步」，而小貓的體重似乎也完全不影響龜龜的爬行。
這天飼主在家發現Maho又爬到Rikuo的背上，穩穩地趴坐著跟著前輩一起「巡視領土」，直到飼主忍不住笑了出來摸摸Maho，牠才從龜龜的背上跳下來結束這一趟「順風車之旅」。影片分享至今已迅速累積超過110萬人次觀看，許多網友都忍不住笑說：「唉呀好可愛的客人，是烏龜計程車呢」、「好療癒的畫面」、「貓貓你有問過人家龜龜的意見嗎？」、「貓咪就是一種很精明的動物」、「貓：這是朕的坐騎，人家要巡視領土啦！」現在一起來看看牠們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）