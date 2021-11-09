藏壽司怎麼吃才內行？老饕曝「4項必點」　加碼隱藏吃法

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原PO說，這次吃藏壽司時，朋友也教她一個「隱藏吃法」，那就是「霜淇淋可以加抹茶粉」，吃起來超美味；另外，也別忘記可以點「免費薑片」，配上壽司超級搭。
貼文一出，掀起熱議，「我在藏壽司必點的一定有納豆類」、「之前有蒜香什麼鮭魚，真的超好吃，但好像下架了嗚嗚，最近的最愛是，玫瑰鹽大生蝦」、「鮪魚先來5盤」、「蝦類吃最多」、「炸蝦手捲！！！ 每次去一定要點一份」、「每次必點洋蔥鮭魚，洋蔥+美乃滋+鮭魚，非常爽口又能顯現鮭魚的鮮甜 」、「炸香菇，點過一次覺得超好吃每次去都會點了」。
其中，「炙燒鮭魚系列」、「酪梨鮮蝦」、「茶碗蒸」和「霜淇淋」則受到最多網友推薦，「炙烤起司鮭魚真的超讚的，去一定要吃五盤以上」、「酪梨鮮蝦唯一愛」、「沒人推茶碗蒸我不信，超好吃」、「炙燒都很棒！奶油的也是，冰淇淋超讚」、「霜淇淋真的要抹茶粉加爆，喇開超讚」、「炙燒系列第一名」、「冰淇淋根本我的摯愛，抹茶冰淇淋根本是神，我都會再加抹茶」、「酪梨鮮蝦我的愛」、「每一種鮭魚先來一次！尤其是炙燒」、「炙燒鮭魚、玉子燒和茶碗蒸超好吃，每次必點」。
不過，也有網友認為其實還好，「我去都只吃甜點，炙燒又有美乃滋不愛」、「有一個什麼柚香烏賊的，超雷超難吃」、「看到樓上說茶碗蒸很推，之前某間店剛開幕的時候點過，但是味道很怪，多吃幾口感覺會吐，後來去吃想再嘗試一次但是沒有勇氣」。（編輯：郭佩蓉）