COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

貓奴老爸用廢車打造豪華貓旅店給浪浪　女兒驚呆：超狂！

編輯中心/綜合報導

2021-11-09 16:34:51

日本一位推特主★MAYO★（@mayogotoh）常在自己的帳號上曬貓，她表示自己愛貓是遺傳自老爸，原來她的爸爸愛貓成痴，從小就和貓咪一起長大的她在耳濡目染之下當然也成為一位貓奴，在搬離家裡獨立後也養了二隻貓咪。日前她聽說老家的貓咪過世了，有些擔心爸爸的★MAYO★ 就回熊本探親，沒想到家裡已經有隻新貓咪就算了，竟然還發現爸爸改造了一台廢棄的廂型車放在家裡的停車場給浪貓當做棲身之所，不但有可自由進出的貓門，車裡竟然還安裝了冷暖空調冬暖夏涼，連貓砂盆都準備了，簡直是六星級的貓旅店！★MAYO★ 驚呆，在覺得老爸超狂之餘也忍不住大喊：「笨蛋！電費怎麼辦啊～」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲★MAYO★ 常在推特上曬貓，自詡是日本愛貓代表；但在最近一次回老家探親時，她才發現比起自家超狂老爸，她還差得遠！（圖／twitter.com＠mayogotoh）
▲★MAYO★ 常在推特上曬貓，自詡是日本愛貓代表；但在最近一次回老家探親時，她才發現比起自家超狂老爸，她還差得遠！（圖／twitter.com＠mayogotoh）
▲日前她聽說老家的貓咪過世了，有點擔心爸爸的她特地回家探視，沒想到家裡已經有了一隻新貓咪了！（圖／twitter.com＠mayogotoh）
▲日前她聽說老家的貓咪過世了，有點擔心爸爸的她特地回家探視，沒想到家裡已經有了一隻新貓咪了！（圖／twitter.com＠mayogotoh）
▲新來的貓咪還擺出一副「妳哪位？」的表情。（圖／twitter.com＠mayogotoh）
▲新來的貓咪還擺出一副「妳哪位？」的表情。（圖／twitter.com＠mayogotoh）
★MAYO★ 放下心來，想說老爸應該沒有受到太大的打擊；沒想到她後來又看到更驚人的景象！

▲她爸不知道從哪弄來一台報廢的廂型車，改造成浪貓的棲身之所！（圖／twitter.com＠mayogotoh）
▲她爸不知道從哪弄來一台報廢的廂型車，改造成浪貓的棲身之所！（圖／twitter.com＠mayogotoh）
▲不但有可以讓貓自由進出的貓門通道，還裝了冷暖空調，夏天吹冷氣、冬天吹暖氣，根本是六星級貓咪旅店！（圖／twitter.com＠mayogotoh）
▲不但有可以讓貓自由進出的貓門通道，還裝了冷暖空調，夏天吹冷氣、冬天吹暖氣，根本是六星級貓咪旅店！（圖／twitter.com＠mayogotoh）
▲靠近一看，還真的有貓在裡面！（圖／twitter.com＠mayogotoh）
▲靠近一看，還真的有貓在裡面！（圖／twitter.com＠mayogotoh）
▲而且不只一隻！看來她爸真的成功吸引了附近的浪浪來住了呢～（圖／twitter.com＠mayogotoh）
▲而且不只一隻！看來她爸真的成功吸引了附近的浪浪來住了呢～（圖／twitter.com＠mayogotoh）
看到老爸這麼愛貓，★MAYO★ 除了自嘆不如之外，也忍不住想罵他：「笨蛋！電費要怎麼辦啊～～～」

不過網友們倒是十分肯定爸爸，紛紛表示：「爸爸好溫柔」、「根本是浪浪的救世主！」、「超棒的爸爸」；★MAYO★ 也表示這些浪浪們都很信任爸爸，他去打掃車子時浪浪們都安心地待在原地，但她想過去拍個照，貓咪們就一哄而散！而她也請大家不用擔心，這些貓咪都已經有帶去結紮了，不會有生生不息的狀況出現！

有這麼一位溫柔又愛貓的爸爸真的很值得自豪呢～

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀