貓奴老爸用廢車打造豪華貓旅店給浪浪 女兒驚呆：超狂！
日本一位推特主★MAYO★（@mayogotoh）常在自己的帳號上曬貓，她表示自己愛貓是遺傳自老爸，原來她的爸爸愛貓成痴，從小就和貓咪一起長大的她在耳濡目染之下當然也成為一位貓奴，在搬離家裡獨立後也養了二隻貓咪。日前她聽說老家的貓咪過世了，有些擔心爸爸的★MAYO★ 就回熊本探親，沒想到家裡已經有隻新貓咪就算了，竟然還發現爸爸改造了一台廢棄的廂型車放在家裡的停車場給浪貓當做棲身之所，不但有可自由進出的貓門，車裡竟然還安裝了冷暖空調冬暖夏涼，連貓砂盆都準備了，簡直是六星級的貓旅店！★MAYO★ 驚呆，在覺得老爸超狂之餘也忍不住大喊：「笨蛋！電費怎麼辦啊～」
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 16:34:51
★MAYO★ 放下心來，想說老爸應該沒有受到太大的打擊；沒想到她後來又看到更驚人的景象！
看到老爸這麼愛貓，★MAYO★ 除了自嘆不如之外，也忍不住想罵他：「笨蛋！電費要怎麼辦啊～～～」
不過網友們倒是十分肯定爸爸，紛紛表示：「爸爸好溫柔」、「根本是浪浪的救世主！」、「超棒的爸爸」；★MAYO★ 也表示這些浪浪們都很信任爸爸，他去打掃車子時浪浪們都安心地待在原地，但她想過去拍個照，貓咪們就一哄而散！而她也請大家不用擔心，這些貓咪都已經有帶去結紮了，不會有生生不息的狀況出現！
有這麼一位溫柔又愛貓的爸爸真的很值得自豪呢～