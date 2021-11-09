坐博愛座遭孕婦怒吼！斷腿哥脫褲子反擊 婦人嚇壞落跑了
大部分的大眾交通運輸工具都設有博愛座，為的就是讓有需求乘客能夠優先使用，不過近年卻引發一些道德綁架的爭議。日前一名網友在臉書社團抱怨，自己曾經因為腿斷無法久站，只好坐在博愛座上，不料卻遭到一名孕婦嗆聲，讓他氣得當場脫褲子回擊！
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 16:04:42
這名原PO在臉書社團《爆廢公社》發文述說自己的親身經歷，之前因為腳不小心摔斷打鋼釘，但是因為未打石膏，擔心被正義魔人「無限上綱」，因此總是單腳硬撐站著，一路只扶著把手到下車。但是有一次搭捷運從淡水到板橋，由於路途實在遙遠，真的無法久站，還是坐了博愛座。
沒想到這時被一名看不出有孕肚的「孕婦」要求他讓坐，由於對方不停對他大小聲，因此讓原PO氣到當場脫褲子只露出內褲，直接讓該孕婦看大腿斷掉的地方並回擊：「你X媽比我嚴重是不是？X！你懷孕很囂張嗎？」直接讓那名婦人閉嘴並匆忙逃離車廂！
原PO也強調，博愛座應該是設置給有需要的人，「不一定是外表看得到，女生可能那個來不舒服，男生可能頭痛頭暈一些看不到的，不是只有所謂老人孕婦可以坐」。而網友看了PO文持正反兩方意見，有人認為博愛座應該要廢除，「應正名『道德綁架座』」、「根本不必要，這種憑良心讓的座位幹嘛特別標示出來」，另外也有人認為原PO的反應過激，「你辛苦了，但可能懷孕初期比較不穩定、沒肚子，也是非常需要座位的，互相體諒」、「她看不出來你受傷，你看不出來她肚子，啊你們兩個不是一樣…」。（編輯：陳珮瑜）