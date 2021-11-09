國小老師搶學生比賽獎金！辯稱：沒我不會得名 下場曝光
竟有這種事？新北市某國小一位張姓女老師，把學生參加校內環保比賽得名後的獎品禮券據為己有，起初還辯稱學生沒有她也不會得名，禮券理應歸她。最後才坦承犯行，獲得檢方緩起訴處分，但必須繳交10萬元給國庫。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 16:40:11
據了解，新北市某國小舉辦廢電池回收比賽，為了鼓勵學生踴躍參加，提供面額5萬元的萊爾富超商禮券做為獎品。沒想到學生得名後卻發現，拿到的禮券面額與事先說明的不符，有的優勝班級甚至只拿到空的紅包袋，完全沒拿到半張禮券。
原來是負責主辦比賽的張姓女老師，將3萬多元的禮券據為己有，學校因此向新北市教育局陳報，張姓女老師被控侵佔罪，函送台北地檢署偵辦。
而張姓女老師起初辯稱，廢電池回收比賽獲得第一名的班級，大半的電池都是由她提供的，如果沒有自己學生也不會得名，且這些廢電池若拿去外面資源回收也能換回不少錢，因此將禮券據為己有也是應該的，並非侵佔。不過遭檢察官提醒後，經過一週時間思考，張姓女老師改口承認犯行，因此獲得緩起訴處分，但須繳交10萬元給國庫。
另外針對張姓女老師的緩起訴處分，高檢署曾發回台北地檢署繼續偵查，認為應了解清楚張姓女老師拿走禮券後究竟做為何用。不過張姓女老師表示，真的記不得拿禮券買啥了，最終檢察官還是維持緩起訴處分。（編輯：倪浩軒）