傳顏清標欠債不還？金管會：國泰世華銀有依規定催收

針對傳出大甲鎮瀾宮董事長顏清標欠下大筆債務，而且因名下無財產無法執行債務償還，其中國泰世華銀行更是最大苦主。對此，金管會今（9）日表示有針對個案進行了解，國泰世華銀行有說因銀行法規定對個案部分要保守秘密，但相關催收程序都有依法規及內部規範辦理。
記者顏真真/台北報導
2021-11-09 17:54:17｜2021-11-09 18:57:00
國泰世華銀行隨後也表示，成立以來歷經多次整併，在擴大服務規模的同時，也概括承受被併購金融機構所有權利義務。國泰世華銀行對於整併前或整併後的債權催理，皆依照內外部法規嚴格執行相關催理程序，以維護公司及股東的權益。針對仍有欠款的債務人，亦持續追查其資產狀況，即時執行訴追催理，以維護本行債權。國泰世華銀行並強調，在力求保障資產健全的同時，亦遵守客戶資訊保密義務，未來也將本著公司治理原則，持續維護客戶與公司權益。
金管會銀行局則指出，在通案上有出現還本繳息異常，銀行要依照規定辦理債權保障跟後續催款動作，依據「銀行資產評估損失準備提列及逾期放款催收款呆帳處理辦法」，銀行要依法進行相關催收作業。
至於傳出顏清標欠銀行錢未還這部分，銀行局也有就個案進行了解，只是涉及到銀行法第48條第2項，國泰世華銀行針對個案上要保守秘密，但國泰世華銀對個案相關催收作業，都有依照法規與內部作業規範辦理。