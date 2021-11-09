不想屈服！貓咪躲床底 肉泥誘惑牠卻「這反應」笑翻網友
身體屈服，但是內心不想屈服！日本一名推主日前暫時中途了一隻三花貓，但是牠太緊張一直躲在床底不肯出現，因此推主拿出肉泥想誘惑牠，沒想到牠竟然頻頻「這動作」，網友看了全都笑歪：「很聰明的貓咪！」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 22:02:25
根據推主表示，這隻躲在床底的貓咪叫做「Nagi-chan（凪ちゃん）」，牠原先是一隻被遺棄的貓咪，後來輾轉送到這裡由自己幫忙中途。由於過去牠是浪浪，對陌生人始終保持警戒心，因此一直躲在床底下不肯出來。為了使牠降低戒心，推主祭出大部分貓咪都喜愛的肉泥放在盤子裡，試圖引誘牠出來。
沒想到當推主將盤子放在床前，一隻白皙的小毛手伸了出來將盤子拉進床底，推主見狀趕緊將盤子拉出來，而Nagi也立刻將盤子拉回去，就這麼一來一往將盤子拉來拉去，頓時讓推主以為這是以前看過的某一種「存錢罐」！
好在經過一陣子的親訊後，Nagi總算恢復活潑的本性，雖然偶爾還是會鑽到床底下，但已經不是躲藏而是玩耍，也喜歡展現淘氣的一面。推主將Nagi的影片分享在網路上短短不到兩星期就已累積超過73萬人次觀看，許多網友看了都笑說：「手屈服，但自尊不屈服」、「你說出來就出來嗎！？」、「可愛的小手手」、「貓：我自己來就可以了」、「這是什麼攻防戰」、「肉泥拿來啦」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）