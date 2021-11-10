沒開冷氣「連續半年電費破萬」狂罵！她秒遭台電打臉尷尬
電費異常暴增時，許多人會直覺認為是電表出了問題，近日就有一名網友沒有開冷氣的習慣，平常都待在家帶孫子，電費卻連續6個月暴增到1萬元起跳，讓她直呼太誇張，不過沒多久後卻又火速刪文，並透露台電人員已到家裡檢查電表，發現沒有故障，因此向大家道歉：「誤會說清楚了，為我的錯誤再次說聲對不起。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 07:32:57
該名網友日前發文提到，她平時沒工作都在家帶孫子，自身沒有開冷氣的習慣，卻發現電費莫名變得超貴，連續6個月都是1萬元起跳，想問抄表的台電人員卻一直沒遇上，讓她忍不住喊：「真的太誇張了！」
沒想到不久後，原PO將原先的文章刪除，並指出已有台電人員來家裡檢查電表，發現並沒有故障，「對方也建議我們可以請人檢查家裡的線路與電器是否哪裡有出現問題」，因此對造成誤會感到相當抱歉：「在此跟電力公司說聲抱歉，也跟爆友說對不起，再次聲明我不是針對抄表人員，是表達錯誤，誤會說清楚了，為我的錯誤再次說聲對不起。」
第二次貼文曝光後，不少網友留言，「看樣子是被台電打臉了」、「重點電費破萬是為什麼」、「感覺怪怪的，沒說明是怎樣誤會，沒開冷氣沒營業，電費破萬就不正常啊」、「所以是什麼問題？說出來檢討一下」、「重點結果是為何電費連續一萬多」，不過原PO截稿前尚未針對此事回應。（編輯：賴禹妡）