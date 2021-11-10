全聯見「1限量咖啡」狂掃10盒！她嗨炸：今年冬天全靠它
近日受到東北季風影響，北台灣氣溫下降許多，可以明顯感受到天氣變冷，就有一名網友在網路上表示，她在全聯買了限量的即溶咖啡隨手包，並透露它搶手程度超乎想像，因此樂喊：「終於買到了，今年冬天就靠它了！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 08:13:06
一名網友3日在臉書「我愛全聯-好物老實説」中貼文，她表示日前在全聯買了太妃糖核果拿鐵口味的即溶咖啡隨手包，不過這非常搶手，「沒有每間門市有配貨，要A級的才有」，讓她爽喊：「終於買到了，今年冬天就靠它了！」
貼文一出，網友紛紛留言大讚，「用這個泡一杯再加一顆星巴客膠囊濃縮～剛剛好」、「真的好喝又香」、「加點鮮奶泡好喝」、「今天去問店員，他說這是限量的已經賣完了，去年沒買到，今年一樣殘念」、「去年跑了很多間只買到一盒，覺得超好喝，想再去買就沒了」、「我買了7盒，我的冬天也靠它了」、「下班衝去全聯看，在深處發現有紅色的盒子，立馬帶兩盒回家」。
不過，也有不少喝過的網友坦言，「這適合螞蟻人，非常甜」、「我也覺得好甜…喝一次就放著」、「個人覺得太甜了」、「這應該甜到不行」、「去年買了四盒，超甜…昨天結帳檯一堆沒人買」、「甜到哭」、「喜歡喝的就會很喜歡，不喜歡的都是因為太甜了」。（編輯：賴禹妡）