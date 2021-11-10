高雄真發大財？台積電「為何選楠梓設廠」 內行抖3關鍵
台積電昨（9）日證實，將在高雄設立7奈米、28奈米製程的晶圓廠，預計2022年動工、2024年量產，高雄市長陳其邁立即在臉書發文表示歡迎，立委管碧玲也抖出幕後經過。不過，也有人好奇「為何台積電選楠梓」，就有一名在附近工作的網友點出3關鍵，包括「不會淹水」、「有自給水源」和「捷運直達，高鐵、交流道都在附近」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 09:55:30
對於台積電在高雄設廠，高雄市長陳其邁強調，「台積電投資高雄，不僅是城市關鍵的產業佈局，也是半導體Ｓ廊帶最重要的一塊拼圖。代表半導體產業聚落已在高雄成型，也象徵高雄產業正持續朝向高值化與深化產業發展。也期待在南部半導體Ｓ廊帶的帶動之下，為高雄創造更多就業機會，加速城市與產業轉型」。
民進黨的立法委員管碧玲也抖出內幕，指出由於全世界都在爭取台積電，高雄確實不是台積電一開始「就放在心頭的選擇」。管碧玲透露，「台積電初期對高雄的印象是：高雄缺水、缺電、缺土地。」所以一開始去參加高雄的招商會議時，「台積電出席的人有的還『漫不經心，一邊吃東西一邊聽』」。
但是高雄市政府展現決心與魄力，把中油土地整治的責任攬過來，讓整治時間表大幅提前；其他各項投資的配合條件也一一滿足。管碧玲表示，「我幕後所了解的是：台積電『嚇到了』！」高雄市府的行政效率、積極度，讓局勢剎那間逆轉，開始變成台積電積極接觸高雄，最後終於迅速敲定投資計劃。管碧玲最後將台積電落腳高雄歸功於陳其邁的領導能力，直呼「市府招商成功！辛苦了！很多官員，晚上一定興奮、驕傲到睡不著覺了」！
消息一出，許多網友相當興奮，紛紛在PTT上展開討論，「北漂仔可以回家了」、「高雄發大財」、「高雄起飛」、「台積電要拉動高雄了」。不過，也有人好奇「為何選在楠梓」，對此，也有一名網友表示，他在附近工作，而這塊地的優點是5-10分鐘就到精華區，且有「自給供水的水源」、「不會淹水」、「高鐵及交流道都在附近、捷運直達」，「說是楠梓，但其實就在左營楠梓交界，路跨過去就左營了」。（編輯：郭佩蓉）