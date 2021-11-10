爽買「暖冬必備神器」！一用驚呼：比暖暖包熱 內行全讚
近幾日受到東北風影響，北台灣氣溫下滑，讓不少民眾狂喊「冬天真的來了！」而近日就有一名網友在網路上表示，她在好市多買一款熱敷墊，發現不僅材質舒服，且將溫度調到最熱還比暖暖包來得暖，讓她大推：「有怕冷的可以去找找，冬天應該也用的到～」
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 11:36:00
該名網友8日在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文，她表示用五倍券在好市多買了熱敷墊給媽媽工作用，回家打開來一試發現比想像中還熱，「開到最強比暖暖包還熱很多，雖然很厚又是毛絨面，但披著也不太會太悶還是有在透氣的感覺」，讓她驚喜直呼：「有怕冷的可以去找找，冬天應該也用的到～」
貼文一出，網友紛紛留言，「這個好用且溫度可控制」、「這幾天腳底筋膜炎愈來愈嚴重，現在翻出來正包著腳呢」、「生理期服役中」、「真的好用，毯子的材質是舒服的」、「去年買了，家裡太潮濕當暖被，月經來敷肚子也很舒服」、「晚上必備靠枕，一開馬上就睡熟，太暖心了」、「家裡買了三件，冬天直接舖在床上睡，暖呼呼的」、「這個好用，比起電暖爐又省電許多」、「這件超讚，買了第一個直接再回購3條，全家一人一條」。
不過，也有網友指出，「這牌子買過一次，電源接頭部分作工很粗，連接處無法完全密合，覺得危險就直接退掉了」、「我也有買這個，不知道是不是心理作用，用幾次感覺越來越不熱」。（編輯：賴禹妡）