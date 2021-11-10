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財氣沖天！立冬後「3生肖、星座」財神敲門　這2位貴人多

▲塔羅牌艾菲爾老師公布立冬後「財運最旺的3生肖與星座」。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師公布立冬後「財運最旺的3生肖與星座」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-10 11:05:10

立冬（7）日剛過不久，目前仍在立冬節氣期間，年運正在交替，日前《NOWnews今日新聞》也曾報導立冬轉運祕法」一文，你是否有照著做呢？若錯過時機，不妨期待一下塔羅牌艾菲爾老師公布的「立冬後財運最旺的生肖與星座」。

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塔羅牌艾菲爾老師說，上榜的人可以多布施，幫助有困難的人，也能為自己積福報；沒上榜的人別灰心，記得將自己的財庫補好補滿，大家一起發財迎新年，老師也提醒，星座請參考太陽與上升

▲塔羅牌艾菲爾老師公布立冬後「財運最旺的3生肖與星座」。（圖／NOWnews資料照）
▲塔羅牌艾菲爾老師公布立冬後「財運最旺的3生肖與星座」。（圖／NOWnews資料照）
【財神敲門生肖】

第三名、生肖雞

生肖雞立冬過後會逐漸感到霉運遠離，生活越來越好過。工作上雖仍是忙碌，但付出都有回報，更獲得許多外派與出差的好機會，使你往事業巔峰一步步邁進；而財庫持續不斷的進帳最讓你驚喜了，你的業績最旺，所以領到獎金也是別人的好多倍，使你立冬後到年底都能順風順水，事業丶工作上的煩惱全部消散！另外你的投資眼光精準，總能順利把握每個賺錢的好機會，財富積少成多，賺進滿滿錢財絕不是問題。

第二名、生肖兔

生肖兔立冬過後的心情相當不錯，工作上勁頭十足，容易贏得上級的青睞而加薪。本就精明能幹的你，懂得利用工作之餘的時間充實自己，讓自己在工作丶組織丶企劃能力方面更加精進，順利為公司招來許多客戶丶合作夥伴，公司高層也會特別注意到你的好成績，而幫你升職加薪。且你的好表現大家都是有目共睹，自然也吸引到貴人，可留意月中11/15後會有貴人提點你投資丶理財上的建議，這有望為你在工作收入之餘，額外增添錢財。

第一名、生肖羊

今年與牛相衝的羊咩咩，你的好運要來了，立冬過後你就是財神爺的新寵兒，你本身在事業上努力打拼，不會因為遇上困難就被打倒，反而是越挫越勇，因此不管是業務或生意上，或在提案與投資上，都可以賺進不少錢。而出門在外，你的客戶丶朋友常會請客，自己不太需花太多的錢在交際應酬上。而有機會的話，也可以買幾張彩票試試運氣，雖然不一定能夠獲得大獎，但仍有小財進帳。有財神爺關照你，定能順利進入2022年。

【財神敲門星座】

第三名、天秤座

立冬過後新月落在天秤座的財帛宮，你會發現自己的財運正在上升中，源自於過去的努力勤奮，很多的進帳都在此時回收你口袋，薪資酬勞、合作抽佣分潤、加上你的花費也少，在此時期你可以存下不少錢。不妨利用這筆錢，升級你的生財工具，為你拉進更多財氣到你身邊。適度的花錢或理財，你會發現花出去的這筆錢馬上又會回到你身邊。

第二名、處女座 

立冬過後處女座的玩樂宮位有金星照護，偏財運特別旺盛，對於金錢相當敏銳的你，可以留意投資理財方面的資訊，事前做好準備功課、或是詢問專業人士的意見，可能會有意想不到財富進帳。即便是隨手買張彩票，中獎的機率也是頗高，受到財神如此眷顧，如有遇到需要援助的公益事項，可別吝於伸出援手，讓你的財富能量流動出去，增加你的好氣場。

第一名、巨蟹座 

立冬過後在巨蟹座天空裡，金星與新月形成幸運的連線，你最近會收穫來自另一半與合作夥伴的寵愛，帶你到上好的餐廳用餐，並且替你買單、送你夢寐已久的禮物。同時，也會引介不少能夠幫助你的貴人，使你在工作上增加收入的來源，生活上則是引導你省下不少不必要的消費，在如此開源節流之下，加上這波好運能量，在存下第一桶金的路上，又向前跨出了一大步。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
 

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