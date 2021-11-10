美國頂大生「天天開趴」程度爛？知情人曝2優勢輾壓台灣
「以前看美劇都覺得美國大學生不是很廢嗎？」近日一名網友在網路上表示，他看了美國客戶的資料，發現對方是美國tier3（三級）學校、前段州立大學畢業的，不過依照他印象中，很少看到美國的大學生認真唸書，因此相當好奇美國頂大師的程度如何，貼文一出，一名在美國念研究所的網友回文，點出2個美國及台灣大學生的差異。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 12:17:06
該名網友6日在PTT貼文，他以「美國頂大生程度好嗎？」為題，表示之前看了美國客戶的學歷，發現對方是美國tier3學校、前段州立大學畢業的，在世界排名中小輸台大，和清大、交大兩間程度相當，不過他看美劇都以為美國大學生整天打球、開派對，多半大學畢業後就沒再繼續讀書了，反觀台灣頂大工科幾乎所有人都超認真唸書，推甄或考研究所都超拼，因此讓他好奇問：「這樣美國頂大生程度有很好嗎？只是生對國家當客戶而已？」
貼文一出，立馬出現網友駁斥，「美劇拍頂大天天讀書寫程式你會想看嗎」、「我有同事是美國頂大回來台灣工作（非洗研的那種）實力跟溝通能力都很強，英文也很流利」、「他們學費很貴，學生不敢亂來吧」、「你以為他們大學生都像美國派那樣嗎，台大有些美國交換生基礎科學類的那種蠻強的」、「台美大學風氣差很多，我自己覺得美國學校出來的學生更會溝通，也比較有創造力」。
另外，還有一名在美國念研究所的網友認為，台灣大學生跟美國其實還是有差別，在實作部分，美國人因從小的環境就不同，因此較能激發出創意及實作能力，持續到大學都能體現，「我覺得這部分台灣的平均水準真的比不上美國的」。
而在講話邏輯方面，美國大學生無論講得對不對，都能清楚理解他的思考模式，「因為a所以b，假設a則不考慮b，如果不是b那就不要用a」，若他講對了會覺得有憑有據，即使講錯了，也會快速發現問題出在哪裡，「不要小看這一點，這一點不少台灣人在工作後都還做不好」。（編輯：賴禹妡）