台積電後將有大廠投資高雄　陳其邁：計畫成熟後對外宣布

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陳其邁也說，台積電作為在國內半導體以及全球最重要製程的廠商，對於相關的需求每一項一項的協助廠商來解決，為了在投資過程裡面能夠加速建廠的一個期程，一直在跟台積電，每週或者是固定的工作期程，到現場的，包括整治跟這個園區的規劃都是同步進行一起合作在做，這個是一直在做的一件事情。
對於高煉廠土地整治時程縮短，陳其邁強調，在高煉廠區有一個前進指揮所，每天處長、副處長級都進駐在現場看現在汙染的整治狀況，到目前為止進度有稍微超前，每天都有一個報表，他也都會看到底這個進度到什麼時候，大概預計在明年中可以交地給台積電，一切都按照計劃在進行；二方面，也必須在水電及其他的這個部分來滿足廠商，給予最大力的協助，電力的供應在高雄目前只用了大概56%左右的電，水更不用講，高雄今年缺水是第一個翻轉水情的城市，水電供應都沒有問題，。
陳其邁指出，從整個行政院到總統都非常支持台積電到高雄設廠的一個計劃，因為也包括經濟部的半導體S廊帶的計畫，從路科到橋科，在年底就要選地建廠，還有在我們臨海工業區，包括華爾卡、英特格、跟默克，零組件跟上游的產業鏈，都陸陸續續到高雄了，包括材料還有零組件跟設備的廠商也都在高雄投資，有的在路科，有的在橋科，所以未來在台南、高雄就可以成為一個全球最完整的半導體產業聚落；陳其邁也透露，這個月跟下個月有陸陸續續將有一些大廠投資（高雄）的計畫，成熟之後就會對外宣布。