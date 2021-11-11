COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

喵星人欽點餐廳當地盤　老闆客人一起當貓奴！

▲平時的丹尼斯很慵懶，但牠撒嬌絕不偷懶！牠會主動靠近你，蹭蹭你的腳，表達牠對你的盛大歡迎～ (圖/Jeremiah Hufft)
▲平時的丹尼斯很慵懶，但牠撒嬌絕不偷懶！牠會主動靠近你，蹭蹭你的腳，表達牠對你的盛大歡迎～ (圖/Jeremiah Hufft)

記者楊采蓉/綜合報導

2021-11-11 08:46:00

美國奧勒岡州一間全年無休的連鎖餐廳住著一隻橘貓丹尼斯，雖然10年前牠流浪到這裡時狀況很不好，但是有了員工的細心照料，牠逐漸恢復健康。牠愛撒嬌的個性很討人喜歡，多年以來不少人希望能將牠帶回家，但是丹尼斯很有自己的主見，當有人要將牠帶走時，牠會很堅持要繼續待在這裡。從此丹尼斯就這樣住下來，讓這間餐廳不只是個讓人肚子溫飽的地方，也是個可以吸貓、撸貓，讓本來慘澹的心情幸福到飄起來的溫暖店家！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲橘貓丹尼斯被以這間連鎖餐廳命名，儘管10年間許多員工、顧客來來去去，牠都一直在這裡等待需要被療癒的人！(圖/Laura Leader)
▲橘貓丹尼斯被以這間連鎖餐廳命名，儘管10年間許多員工、顧客來來去去，牠都一直在這裡等待需要被療癒的人！(圖/Laura Leader)
▲平時的丹尼斯很慵懶，但牠撒嬌絕不偷懶！牠會主動靠近你，蹭蹭你的腳，表達牠對你的盛大歡迎～ (圖/Jeremiah Hufft)
▲平時的丹尼斯很慵懶，但牠撒嬌絕不偷懶！牠會主動靠近你，蹭蹭你的腳，表達牠對你的盛大歡迎～ (圖/Jeremiah Hufft)
▲這間餐廳最熱門的座位就在丹尼斯常常逗留的那扇窗戶旁邊，光是看到牠就讓人心情愉悅了起來～ (圖/Clare Duncan)
▲這間餐廳最熱門的座位就在丹尼斯常常逗留的那扇窗戶旁邊，光是看到牠就讓人心情愉悅了起來～ (圖/Clare Duncan)
一開始雖然是員工在照顧丹尼斯的生活，但是日子一久許多顧客的心都被牠擄獲，從此社區裡許多喜愛丹尼斯的人們，合力為丹尼斯打造舒適的小小家園，讓牠在這裡的日子可以溫暖又舒適，也會定期帶牠去看獸醫。 

▲因為丹尼斯非常堅持要住下來，冷冷的冬天到來時，員工和顧客也會帶來毯子和其他設備讓牠暖暖身。(圖/Laura Leader)
▲因為丹尼斯非常堅持要住下來，冷冷的冬天到來時，員工和顧客也會帶來毯子和其他設備讓牠暖暖身。(圖/Laura Leader)
10年過去，丹尼斯已經從一隻年輕的貓漸漸變老，但大家依然細心照顧牠，未來如果丹尼斯有更多醫療需求，也有民眾願意自掏腰包負擔。有了丹尼斯這裡已不只是餐廳，而是讓所有人會在冷冷的天裡，身心都暖起來的地方！（編輯：李家慧） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀