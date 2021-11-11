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男子停車場遇黏人小貓　跟上車之後竟馬上抱緊熟睡！

▲卜派抱著傑森的手臂，睡得十分香甜。 (圖/Jason Belisha)
▲卜派抱著傑森的手臂，睡得十分香甜。 (圖/Jason Belisha)

記者楊采蓉/綜合報導

2021-11-11 16:53:00

美國喬治亞州一名男子傑森在歸還租賃車時，突然聽見小浪貓卜派的叫聲，只見牠從一輛車底走出來，直直走向他，還對他不停撒嬌！

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▲卜派走向傑森，先是聞聞他的手，然後就把整個臉埋進傑森的身上不斷磨蹭。 (圖/Jason Belisha)
▲卜派走向傑森，先是聞聞他的手，然後就把整個臉埋進傑森的身上不斷磨蹭。 (圖/Jason Belisha)

因為當天下雨天氣相當潮溼，卜派身上也濕漉漉的，傑森在附近又找不到任何母貓，於是決定先將牠帶上車。傑森將卜派帶到附近的收容所，詢問是否有人丟失寵物，但是工作人員也表示找不到飼主。

傑森因為工作相當忙碌，實在沒有辦法再養一隻寵物，但是又放心不下卜派，於是硬著頭皮將他帶回家，沒想到回家路上，卜派就緊緊抱著他的手臂安心入睡，讓傑森又更加不捨。

▲卜派抱著傑森的手臂，睡得十分香甜。 (圖/Jason Belisha)
▲卜派抱著傑森的手臂，睡得十分香甜。 (圖/Jason Belisha)
還好幾天之後，一位朋友表示相當喜歡卜派這隻親人小貓，決定給牠一個永遠的家，看到卜派終於找到幸福的歸宿，傑森心裏也放下一塊大石，他開心地說：「為了卜派這隻超棒的小貓，我以後會常常去拜訪我朋友的！」

來看看卜派和傑森第一次相遇的甜蜜畫面吧！ 


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