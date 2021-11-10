熱血登山夫妻協助救援貓咪　卻意外被喵星人征服收編！

一對熱愛登山的中年夫妻聽聞一隻貓咪受困在山上，便自告奮勇上山救援，雖然夫妻倆沒有養貓的經驗，但也準備充足工具，徒步上山準備救貓，卻怎麼也沒想到因此而成為終身貓奴！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲比爾與瑪莉非常熱愛登山，聽聞有貓受困山上便自告奮勇上山救貓（圖／翻攝自@The Dodo）住在美國北卡羅來納州的比爾Bill以及瑪莉Mary Ann在朋友圈裡是知名的登山愛好者，有一天朋友向比爾說：「你知道有一隻貓咪受困在Looking Glass Rock岩石山上嗎？」夫妻倆擔心貓咪獨自在山頂上無法找到食物，於是決定協助救援，兩人在清晨6點半揹著誘捕籠以及裝備開始徒步登山，整週的陰雨加上長達將近10公里的顛簸路程讓救援過程增添困難，終於在漫漫長路後到達目擊者述說貓咪所在的山頂處。比爾與瑪莉透過其他山友的幫忙找到貓咪，很幸運地在設好誘捕籠2、3分鐘內就聽見籠子門被關上的聲音，雖然貓咪一開始有些驚慌，但也許知道自己即將得救，於是安靜地讓比爾背牠下山，而比爾與瑪莉完全沒想到，救援的貓咪竟然即將成為家裡的一份子！▲貓咪Elgee被人發現獨自出沒在岩石山頂上（圖／翻攝自@The Dodo）▲夫妻倆在早上6點半背好誘捕等裝備準備上山找貓咪（圖／翻攝自@The Dodo）▲徒步走了10公里的路程才到貓咪出現的地點（圖／翻攝自@The Dodo）▲Elgee：這位杯杯，要帶本喵下山，就要給本喵終身罐罐喔！（圖／翻攝自@The Dodo）他們將貓咪命名為Elgee，下山後立刻帶牠到獸醫院檢查，發現眼前這隻布偶貓除了身上沾滿泥土、體重不到三公斤有點過輕以外，其他健康狀況大致良好，而牠從揹下山到獸醫院都乖巧地讓人不可思議，於是比爾與瑪莉開始討論：「我們是不是要領養牠？還是只要中途牠就好？」，但兩人都心知肚明已經愛上了Elgee，於是決定將牠收編，沒過幾天Elgee接受了夫妻成為牠的新爸媽，開始接管整個家，喜歡與瑪莉聊天，也會每晚跳到床上幫比爾清理鬍鬚！他們從沒想過協助救援竟然意外收編一名摯愛的家人，現在兩人已經成為標準貓奴，每天開心地與Elgee一起過生活呢！（編輯：陳珮瑜）▲比爾一下山立刻帶牠到動物醫院檢查，而Elgee乖巧的模樣也已深得比爾與瑪莉的心（圖／翻攝自@The Dodo）▲Elgee：從現在起這個家就由本喵掌管啦！（圖／翻攝自@The Dodo）▲Elgee：看在你大老遠把本喵背下山又給偶罐罐，本喵就幫你洗鬍鬚報答吧！（圖／翻攝自@The Dodo）來看看比爾夫妻如何拯救Elgee吧！洗澡、上廁所「貓咪都愛跟」！獸醫師揭真相：不想被切割奴才想帶走嬰兒 貓咪竟「捨不得」伸手抱：別離開！你是什麼東西？好奇貓咪「狂摸小青蛙」：讓我感應一下！