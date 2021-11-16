影／這麼睏？菜鳥店貓睡客人該邊叫不醒 網笑：請騷擾我
嗶嗶～警察杯杯這裡有貓不蘇鬼啦！台南「植花刺青」店員Jamie Wu日前在「有點毛毛的」粉絲團分享一段影片，工讀生店貓「小豬」趴睡在一位女客人的「該邊」，因為位置實在太尷尬店員怎麼叫都不醒，被網友笑說：「貓咪你是在累幾點的？」
記者楊采蓉/綜合報導
2021-11-16 12:26:00
店員Jamie Wu很無奈表示，這裡的大貓總是會把小貓帶壞，對於最近到店裡消費的客人都深感抱歉，因為要客人提供青春肉體給第一次見面的屁貓躺！其實店裡一共有6隻貓咪都是老闆救回來要送養的浪貓，目前有4隻會輪流在店裡「陪客陪睡」，公貓小豬是6個月的菜鳥工讀生，雖然是菜逼八但個性卻非常大剌剌，不知何時開始竟然跟其他貓咪前輩學會睡在客人身上撒嬌的壞習慣，但大部分客人都由著牠去，沒想到牠竟然越來越得寸進尺……
事發當天小豬又習慣性地往客人身上躺，雖然先前已有許多客人被牠厚顏地「騷擾」過，但前陣子竟然開始在客人的大腿內側睡成大字型，甚至還趴在客人背上幫忙「舔背去角質」，沒想到這次竟然把整個頭埋進女客人的該邊呼呼大睡，害得人家只好把私密處夾緊不敢動，而店員怕客人因此只給一顆星的負評，不斷地叫牠都叫不醒，幸好客人沒有計較也願意讓牠繼續躺。影片上傳後笑翻許多網友，表示：「貓咪老司機」、「這貓很內行喔！」、「睡的位置也太母湯」、「有濃郁的味道」、「這種騷擾衝著我來就好！」、「可以預約牠坐檯嗎？」、「警察杯杯這裡有貓性騷擾，快點抱緊處理啦！」，意外讓小豬爆紅，不過日前小豬已經找到一輩子的家人，這種特殊的「該邊服務」可能只有新主人才享受得到囉！（編輯：陳珮瑜）
一定要來看小豬的該邊服務，真的太好笑了！