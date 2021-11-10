規定不能進廚房？金金「機靈滿點」丟球闖關：撿個東西啦
人家就想待在一起嘛！當人類在廚房大展廚藝時，瓦斯火光四射、香油四處飛濺，混亂程度與戰場無異，故日本這名推主就規定自家愛犬不得進入廚房，可機靈的黃金獵犬卻不善罷甘休，竟偷偷利用道具「不經意」地踏進廚房，一起來看看吧！
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 20:04:58
這隻黃金獵犬叫「 Sena（セナ）」，12月底時即將年滿一歲，雖是隻年輕狗狗，卻有張極度愛睏的臉。平日常常與飼主玩鬧，但家中卻有個Sena不得進入的禁區「廚房」，雖然大門敞開著，可門檻卻像有阻擋能力的結界般，讓Sena只能乖乖地待在外頭。
這天主人在廚房中忙東忙西，而Sena叼著球站在門檻前左瞧右看，似乎很想跟著一起進入廚房，但立下的規則又讓牠相當遲疑，下一刻靈光乍現，Sena放開嘴巴裡的圓球，使其自然地滾動進廚房，隨後藉著撿球的理由，Sena正大光明地踏入廚房「我只是來撿球喔！」
這舉動讓主人又好笑又生氣，將影片分享至網路後吸引許多網友的關注「太可愛了！！像什麼都沒發生一樣往那邊走去XD」、「抱歉媽媽！是球球自己滾進去的」、「費盡心機的小狗狗XD」、「太機靈太可愛了」。（編輯：李惠婷）
然後Sena就被罵了！