台大醫「神佛級停車」超貼心！名醫也被暖到：他就是客氣

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施景中解釋，到醫院接生是因寶寶心臟病的問題，直接送加護病房照顧了，接生完後已經快1點，「這位叔叔還在醫院上班，我也不曉得他什麼時候才會回去。」
施景中說，他曾詢問「X叔叔」為什麼加班到這麼晚？對方則表示「不忍心那些血液病的小孩，因為診斷的拖延，延後後面的處置。所以總是盡他所能，假日加班也在所不惜」，就連假日總能發現他的車停在這裡。
施景中感動表示，「他還會扮演他的角色，在病房盡量鼓勵、逗這些患病的小孩。還有人認為，我們當醫生都是為了賺錢的嗎？」此外，施景中還曬出一張停車場照片，只見畫面中，左方位置明明還夠大，但「X叔叔」仍把車停到幾乎快貼近牆壁。
文章一出，至今已有超過1.4萬人按讚，不少網友暖心直呼，「仁心仁術⋯⋯打心裡面的佩服與感動！」、「台版機智醫生，超棒又有愛。」、「感謝有你們這些有醫德的醫生」、「叔叔醫師真的很盡責，午夜12點還會在病房出現，很感恩～但希望他好好休息」、「真的是醫者心菩薩行」。
其中還有網友好奇詢問「好奇左車如何上下車… 他也太禮讓了吧」。對此，施景中則回「他就是這樣客氣的人，總是把車停到牆角邊，然後自己從副駕的位子走出來。」（編輯：陳雅雲）