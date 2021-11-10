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台大醫「神佛級停車」超貼心！名醫也被暖到：他就是客氣

▲台大醫院婦產科醫師施景中分享一張台大停車場照片，而因右方車子的超貼心停車方式，意外讓大眾知曉這位車主是一位神佛級人物。（圖／翻攝自施景中臉書）
▲台大醫院婦產科醫師施景中分享一張台大停車場照片，而因右方車子的超貼心停車方式，意外讓大眾知曉這位車主是一位神佛級人物。（圖／翻攝自施景中臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-11-10 18:24:08

台版機智醫生！台大醫院婦產科醫師施景中，今（10）日個人臉書上分享一張台大醫院停車場凌晨的照片，畫面中左方的車緊貼牆壁，讓隔壁的車更方便停車。而施景中也娓娓道來車主「神佛級」故事，瞬間引起萬人感動落淚。

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施景中今日凌晨於臉書上發文，指出某天早上在電梯碰到人稱「X叔叔」的血液科醫師，對方還開心跟他說「昨天我比你還早回家呢」。但施景中坦言「其實我是準時的下班回家了，只是剛好回來接生，被他看到我的車還在。」

施景中解釋，到醫院接生是因寶寶心臟病的問題，直接送加護病房照顧了，接生完後已經快1點，「這位叔叔還在醫院上班，我也不曉得他什麼時候才會回去。」

施景中說，他曾詢問「X叔叔」為什麼加班到這麼晚？對方則表示「不忍心那些血液病的小孩，因為診斷的拖延，延後後面的處置。所以總是盡他所能，假日加班也在所不惜」，就連假日總能發現他的車停在這裡。

施景中感動表示，「他還會扮演他的角色，在病房盡量鼓勵、逗這些患病的小孩。還有人認為，我們當醫生都是為了賺錢的嗎？」此外，施景中還曬出一張停車場照片，只見畫面中，左方位置明明還夠大，但「X叔叔」仍把車停到幾乎快貼近牆壁。

▲施景中貼出台大停車場照片。（圖／翻攝自施景中臉書）
▲施景中貼出台大停車場照片。（圖／翻攝自施景中臉書）
文章一出，至今已有超過1.4萬人按讚，不少網友暖心直呼，「仁心仁術⋯⋯打心裡面的佩服與感動！」、「台版機智醫生，超棒又有愛。」、「感謝有你們這些有醫德的醫生」、「叔叔醫師真的很盡責，午夜12點還會在病房出現，很感恩～但希望他好好休息」、「真的是醫者心菩薩行」。

其中還有網友好奇詢問「好奇左車如何上下車… 他也太禮讓了吧」。對此，施景中則回「他就是這樣客氣的人，總是把車停到牆角邊，然後自己從副駕的位子走出來。」（編輯：陳雅雲）


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