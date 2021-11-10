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被抓傷後不爽！他將女友的貓「掉包」丟收容所：你不特別

▲被抓傷後不爽！他將女友的貓「掉包」丟收容所：你並不特別。（示意圖／Pixabay）
▲被抓傷後不爽！他將女友的貓「掉包」丟收容所：你並不特別。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-10 21:52:57

國外一名網友日前在美國論壇「Reddit」上自爆，六年前因為女友的貓咪抓傷自己，他氣急之下找到一隻外表與自家類似的貓，趁伴侶回鄉探訪一個禮拜的時間，偷天換日將「兇貓」換成「乖貓」，至今兩人關係已升級至夫妻，可另一半完全被蒙在鼓裡，至今仍不知自己懷中的愛貓已不是當初那隻。

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該網友說女友養了一隻極具攻擊性的黑貓，牠常常對人發出嘶嘶的恐嚇聲，尖銳的利爪對準每一位想接近的人，因還未受過訓練，黑貓常常便溺在地上，使他對這隻貓印象極差，可女友堅信貓咪會漸漸改變，持續地愛牠、照顧牠。

▲原本只是想對貓咪開玩笑，可玩笑卻深植腦海，以至於他隔天真的做出了這件事。（示意圖／Pixabay） 
▲原本只是想對貓咪開玩笑，可玩笑卻深植腦海，以至於他隔天真的做出了這件事。（示意圖／Pixabay） 
六年前的那天，女友因故需回鄉一個禮拜，為了貓咪的溫飽她向男友求助，拜託他每天晚上到自己家餵食。而男子第一天的行動便見了血，手臂上被黑貓抓出一條長長的傷痕，他略為憤怒地對貓開玩笑說「你並不特別，如果你再抓傷我，我就把你換掉」。雖只是個隨口的玩笑話，可從此這個念頭就沒有離開過男子的腦海，於是隔天他直接前往動物收容所，找到一隻外表極為類似的黑貓，該貓個性膽小，但因已受過便溺訓練且性格溫馴，他很快下了決定將其收養帶回。

隨後他將新收養的黑貓安頓在女友家中，並把伴侶原本的貓咪送到其他收容所，為避免此舉被女友發現，他甚至將其送到很遠的地方。事情至今已過六年，他與女友在四年前正式結為夫妻關係，可伴侶似乎完全沒有發現端倪，每當他看著老婆親密地撫摸貓咪，稱讚牠很乖、很棒時，他都覺得自己非常非常壞。

該網友補充自己確認過送去的收容所並不會安樂死動物，所以貓咪現在應該還活著。網友回應「如果我發現了這一點，我絕對會考慮離婚。不可原諒」、「如果這是真的，在任何情況下你都不應該告訴她。你會徹底摧毀彼此的信任。」、「除了顏色，貓還有很多特點，我不相信有人會沒注意到自己的寵物被換掉」。（編輯：李惠婷） 

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