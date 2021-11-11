蝦皮購物有何過人之處？內行抖「關鍵」認了：真的很懷疑
各個電商為了迎接雙11，推出各種促銷活動，其中蝦皮購物主打不限金額免運、1元起標千萬新家等超強攻勢，讓每個小資族都準點手刀下單，近日就有一名網友好奇，為何蝦皮能在電商界佔有如此重要的地位，貼文一出，不少人點出關鍵在於「運費」：「誰便宜免運就找誰囉」、「單純覺得蝦皮的系統比較好用，不會同賣場每買一件就算一次運費」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 07:22:16｜2021-11-11 08:42:52
該名網友昨（10）日在PTT貼文，他以「為何其他電商打不過蝦皮啊？」為題，表示台灣有許多原本舊有的電商本來很夯，但蝦皮出現後整個電商市場都改變，主打免運的行銷內容在電商市場佔有一席之地，讓他好奇問：「為何其他電商都想不到這種行銷方式？」
貼文一出，網友紛紛留言，「因為早期電商市場還沒成熟」、「以前貨運也沒有這麼貴」、「本土電商系統爛到爆炸，十年來都沒改進」、「本土電商被超越不意外」、「太晚弄App，蝦皮一開始就專攻App」。
不過，也有網友點出關鍵是「運費」，「單純覺得蝦皮的系統比較好用，不會同賣場每買一件就算一次運費。買十顆糖果10元，運費600」、「誰便宜免運就找誰囉」、「好用啊」、「蝦皮是賠錢灑卷」、「絕對是撒錢的問題，消費者是利益驅使的，買商城商品動不動就85折，想也知道要用哪間」、「免運太強了」、「撒錢免運啊，有時候都懷疑到底賣一樣東西是賺多少」。（編輯：賴禹妡）