雙11引爆購買潮！超商包裹炸裂 店員苦勸「取貨4規則」
雙11今（11）日正式開跑，許多民眾都準時在整點清空購物車結帳，對此就有一名網友表示，希望今年有跟上雙11購物潮的大家，能夠理性購物、積極取貨，否則超商又要爆滿，不只其他客人享受不到服務，店員的工作量也會加倍，貼文一出，引起部分人不滿直言「不爽叫超商改規則啊」，也有超商店員出面發聲。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 08:30:00
該名網友9日在Dcard中貼文，他以「希望今年雙11....不要再這樣了」為題，表示很多人網購時都會選擇「超商取貨」，造成去年雙11期間各大超商都是爆滿的狀態，除了堆積客人的網購商品，店員還更加忙碌，也因此呼籲大家可以利用超商貨物條碼，觀察商品到貨情形、貨到後以最快速度領走，也不要等全部商品到齊才想一次領，「希望今年超商不要太炸啊～大家理性購物、積極取貨」。
貼文一出，網友紛紛留言，「辛苦你了，繼續加油，雙十一過後就會好很多」、「我自己都是一到貨就迫不及待去拿啦，但我覺得貨很多就是很多，提早去拿還是會這麼多」、「我有一次一收到簡訊馬上去領，結果店員說他們的貨剛到都還沒理完，請我晚一點或過幾天再去耶」、「還是會選超商，不過我都在商品到貨的當天或隔天就去拿了」。
不過，也有網友直言，「我們有付錢又不是沒付錢？產生這個問題不覺得是超商及物流應該想出更好的解決辦法嗎」、「本來就有超取功能我們為什麼不能選？就因為這樣會讓超商塞爆？這應該是超商該想辦法解決的問題，覺得這樣就麻煩就別做超商吧」、「不爽叫超商改規則啊」。
也有超商店員出面緩頰，「老實說超商店員的我覺得貨多倒是還好，但是希望大家取貨前可以看清楚自己到底有多少貨、到底到店了沒，要看證件的就請證件準備好，該付錢的錢請帶夠，在貨最多超商我們上班就兩個人，希望大家盡量不要催，我們已經盡最快的速度在找貨結帳了，如果看到很多人在排隊的時候也可以一下店員自己的後三碼放在哪區，可以自己找一下，會減少很多你等待的時間喔」。（編輯：賴禹妡）