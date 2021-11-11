住公寓1樓「免爬樓梯」超爽？過來人曝致命缺陷：難接受
買房需要考量的因素有很多，包含地點、鄰居、價位、環境等，近日就有一名網友對公寓1樓的房子相當動心，因此求助發問「公寓一樓建議買嗎？」貼文一出立即引起熱烈討論，不少人點出致命缺陷：「一樓水溝臭，有蟑螂老鼠，要看環境好不好。」
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 09:50:24
該名網友昨（10）日在PTT貼文，他以「公寓一樓建議買嗎？」為題，表示目前有看中一間電梯公寓1樓的房子，坪數約20坪，因後陽台外推因此室內空間很大，前陽台也有外推，可以直停兩部車，不知道這樣的條件好不好，因此求助網友：「想請問各位在購買一樓產品時有哪些要注意的？」
貼文一出，網友紛紛留言點出缺點，「電梯1樓白繳一堆管理費，總覺得很吃虧XD」、「不建議，難住、隱私不好」、「在日本的環境住一樓我OK，台灣就⋯」、「下水道、化糞池我不敢碰，所以賣掉了，鄰居素質也很重要」。不過，也有人指出，「每戶都有缺點，不過台灣的公寓1樓通常有約定專用的前院可以停車」、「一樓 暗、臭、蟲、吵；開店、停車、種花草，缺點不同，優勢不同，差異太大，先評估需求」。
另外，不少人都認為「蚊蟲」是最需要考量的缺點，「一樓缺點沒採光，蟑螂蚊子多」、「一樓水溝臭，有蟑螂老鼠，要看環境好不好」、「住過一樓公寓，附近消毒蟑螂會跑到屋裡很可怕，雖然半死不活還是無法接受，家裡怎麼打掃都沒用」、「1樓蚊蟲多，沒用到電梯比樓上管理費便宜」、「一樓缺點就是蚊蟲蟑螂多，能克服一樓很棒」。（編輯：賴禹妡）