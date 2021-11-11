IKEA餐廳有哪些必吃？眾人抖「2天菜」：不吃好像沒來過
想要添購傢俱，不少人第一印象就是聯想到瑞典品牌IKEA宜家家居，但其附設的餐廳也是許多民眾一定會光顧的地方，因此常被人戲稱是「被傢俱耽誤的餐廳」。一名網友日前到IKEA餐廳吃中餐，點了幾樣菜驚覺相當美味，因此詢問大家到IKEA餐廳必吃的品項有哪些？立刻引起一票老饕熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 09:53:21
原PO在《Dcard美食版》表示，自己在日前某一天中午到IKEA享用午餐，分別點了「炸雞翅」、「蔬菜馬鈴薯餅」、「蘋果蛋糕」、「汽水＆蘋果汁」以及其他一些小點心，其中雞翅酥脆外皮加上不須額外沾醬的鮮嫩多汁肉質，以及結合得恰到好處的蔬菜馬鈴薯餅，都是原PO必吃的餐點，因此想詢問「卡友們喜歡IKEA的什麼呢？」。
貼文一出立刻吸引一票老饕留言：「雞翅跟蔬菜泥（馬鈴薯餅）超好吃」、「雞翅！雞翅！汽水除了越莓其他我都覺得很棒」、「雞翅大推」、「第一次到ikea吃雞翅的時候當下覺得超難吃完全是冷的啊，不知道為啥大家都說必吃必吃，再來到其他店吃 整個愛上 熱熱ㄉ超好吃⋯」、「去IKEA每桌上必有雞翅，我還看過有一桌拿整盤吃完還去拿第二盤」、「馬鈴薯餅真的超讚 ，第一次吃完就打包一盒回家」、「蔬菜馬鈴薯餅真的讚！好一陣子沒看到了」。
另外也有不少網友表示「愛爆杏仁蛋糕，很甜～配氣泡水超搭」、「酸奶洋蔥洋芋片，開來吃真的會停不下來，男朋友直接被我推坑」、「莓果蛋糕」、「杏仁巧克力蛋糕我超愛，雖然爆甜」、「必喝鮭魚蘆筍濃湯」、「薯條和千層麵」、「薯條超好吃！！還很大盤，野莓起司蛋糕也很讚」。（編輯：陳珮瑜）