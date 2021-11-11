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韓國車「台灣不夯」國外卻超搶手！內行列1優勢：真的猛

▲一名網友好奇，為何韓國車在台灣較為冷門，在國外卻銷售量極佳？（示意圖，非當事照／翻攝自Pexels）
▲一名網友好奇，為何韓國車在台灣較為冷門，在國外卻銷售量極佳？（示意圖，非當事照／翻攝自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-11-11 12:17:03

許多人出社會後會先將存款拿來買車，近日就有一名網友好奇，為何韓國車在台灣的市場較為冷門，在國外卻銷售量極好，貼文一出立即引起熱烈討論，不少網友點出關鍵是「價格便宜」：「便宜吧，韓國車在美國很平價」、「便宜＋穩定吧，看國外真的便宜」。 

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該名網友8日在PTT貼文，他以「所以韓國車是怎麼賣到全世界的？」為題，表示韓國車在台灣的市場較冷門，他一查才發現原來韓國車在國外的銷量極好，讓他好奇問：「和國外形成了鮮明的對比，韓國車是怎麼賣到全世界的？除了便宜還有其他原因嗎？」 

▲美國有男子因為塞車3小時，感到相當無聊，怎料，他竟突發奇想來個「跳河表演」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝《Pixabay》）
▲許多網友點出，韓國車在國外銷量好的主因是「價格便宜」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝《Pixabay》）
貼文一出，網友紛紛留言，「如果看成日系歐系的中間值，應該還是有他的客群吧」、「就中規中矩的車啊，就像春風跟五月花」、「在國外賣得好是因為夠便宜啊，在台灣有便宜嗎」、「光是韓系在大賽事有持續曝光就夠了」、「其實只要開過韓系通常回不去日系」。 

不過，也有網友點出關鍵是「價格」，「跟手機一樣、優惠給得多、便宜又大碗」、「標榜歐洲研發又便宜，客群自然就養起來了吧」、「便宜吧，韓國車在美國很平價」、「便宜＋穩定吧，看國外真的便宜」、「便宜大碗，但我比較好奇下一台還會在選韓國車嗎」、「就是便宜，收入不高的外國人其實很多」、「用十年保固打市場，滿猛的」。（編輯：賴禹妡） 

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